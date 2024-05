“Todavía no termina el juicio", dice AMLO sobre denuncia desestimada en la Corte Internacional contra Ecuador

“Todavía no termina el juicio”, respondió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el revés que dio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a las medidas cautelares que solicitó México contra Ecuador tras el asalto la embajada mexicana en Quito.

En la mañanera en Palacio Nacional, horas después de la decisión de la CIJ, el mandatario también cerró toda posibilidad de diálogo con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pues dijo que debe quedar un precedente en el derecho internacional para no permitir que un gobierno invada la embajada de otro país.

“Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada”, dijo.

Al ser cuestionado si confía en que la Corte falle a favor de México, el presidente López Obrador dijo que él considera que sí, pero lleva tiempo.

“Yo pienso que sí, nada más que va. Llevar tiempo, y es importante el que quede el precedente, para que nunca más se vuelca a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura”, respondió.

Además, negó que el gobierno de México esté buscando un diálogo con el presidente Noboa, pues se violó la soberanía de México y se agredió a sus representantes.

"Nosotros no estamos buscando diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Y además por iniciativa de otros gobiernos y de otros dirigentes se les ha planteado que le den la libertad al exvicepresidente, que se le había concedido asilo en México y no les ha importando”, dijo.

Noboa también ha cerrado la posibilidad de liberar al exvicepresidente de Ecuador, Javier Glas, para que goce de su derecho de asilo que le otorgó México.

López Obrador contestó que entonces “pues tampoco está contemplado para nosotros el mantener relaciones sino ofrecen una disculpa pública”, como primer punto.

“Segundo, que respeten el derecho de asilo; tercero, que se comprometan a la no repetición; y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte que cualquier gobierno que actúe como Ecuador se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro”, agregó.

Se cuestionó al mandatario si confían que el edificio de la embajada mexicana en Quito sea respetado. Respondió que no se fían del gobierno de Noboa, pero sí de que el pueblo ecuatoriano lo proteja.

"Pues no tenemos mucha confianza, pero yo creo que el mismo pueblo hermano de ecuador va a ayudar a cuidar los bienes de México en ese país, no le tenemos confianza al gobierno, pero sí al pueblo ecuatoriano porque somos pueblos hermanos. Esto no es una asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es un asunto con un gobierno autoritario, desconocer del derecho internacional y respetuoso a nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos y ya no es, repito, el tiempo de antes, en que se permitía que humillaran a México o a su gobierno”, señaló.

Ayer fuimos muy claros con lo del señor Blinken, con lo de Vulcan, que porque los senadores de EU dicen que ‘vamos a expropiar’, lo cual es mentira, además con mucha deshonestidad porque se está llevando a cabo, se estaba llevando a cabo una negociación de casi dos años.

