AMLO revela que China reclamó por mención en discurso del 5 de mayo

El gobierno de China manifestó al presidente Andrés Manuel López Obrador su inconformidad por la mención que hizo de ese país en su discurso del 5 de mayo pasado, durante la celebración de la Batalla de Puebla, cuando el mandatario destacó que México no permitirá ser colonia de ninguna nación e improvisó con países como Estados Unidos, China, Rusia y Francia.

La queja del gobierno de Xi Jinping, donde destacan que “ellos nunca habían actuado como colonizadores, que los colonizadores eran otros”, fue presentada en una carta, a través del embajador de China en México, Zhang Run, según reveló el mismo presidente mexicano durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional.

Sigue leyendo:

“Quisieron llevárselo y le dispararon”, AMLO adelanta indagatoria sobre niño asesinado en Paraíso

“Todavía no termina el juicio", dice AMLO sobre denuncia desestimada en la Corte Internacional contra Ecuador

En una carta, el gobierno de Xi Jinping destaca que ellos nunca han actuado como colonizadores. Foto: Archivo

“Entonces me mandó una carta diciendo de que ellos nunca habían actuado como colonizadores, que los colonizadores eran otros, entonces le tuve que poner una carta extensa, yo nada más le puse que celebraba que mantuvieran esa postura de no buscar ser colonizadores y que ojalá eso se mantuviese con el tiempo porque la historia todavía no termina, ojalá y logremos vivir en un mundo sin hegemonías”, contó el mandatario.

López Obrador dijo que respondió al embajador con otra extensa carta en la que “nada más le puse que celebraba que mantuvieran esa postura, de no buscar ser colonizadores; y que ojalá eso se mantuviese con el tiempo, porque la historia todavía no termina”.

También confió en el mundo se alcance el sueño de vivir sin hegemonías, con respeto a las soberanías de todas las naciones del mundo. Y es que recordó que México ha sido uno de los países más invadidos en la historia reciente: 300 años de colonización de España y un intento de reconquista, dos invasiones de Estados Unidos y dos más de Francia.

“Nada mas que este pueblo (de México), es indomable, y que es muy inteligente, dijo: ‘¡Basta, no queremos eso!’, y empezó una transformación nueva (con la llegada de su gobierno), que es la que se está iniciando, se están sentando las bases y por eso, a veces da dolor de cabeza, pero no es en vano, porque es un cambio, una transformación que hacía falta.

“Íbamos a terminar muy mal si no se hubiese dado este cambio, hubiese sufrido mucho el pueblo y nos hubiesen absorbido por completo desde el extranjero. Ahora tenemos nuestra economía fuerte, nuestro pueblo cada vez tiene más posibilidades de contar con bienestar, de estar bien, porque eso es bienestar, y somos independientes”, agregó.

BRC