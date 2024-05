Encuentran sin vida a un abuelo en Nuevo León: "Ojalá hubieras podido estar con tu nieto"

A través de las redes sociales el grupo de buscadoras del Estado de Nuevo León público la imagen de un hombre identificado como José Fernando, quién habría desaparecido el día 14 de mayo de 2024, fecha en la que sus familiares dejaron de tener comunicación con él.

"Nos ayudan a compartir: Buscamos al Sr. José Fernando Hernandez Castañón desaparecido en Guadalupe el 14 de Mayo del 2024. Ayudemos a compartir su familia le busca", fue el mensaje que publicaron adjunta una foto del hombre.

Encuentran muerto a un hombre Nuevo León

Su hija denunció la desaparición por redes sociales. Crédito: Facebook

A través de las redes sociales comenzaron a circular otras fotografías donde se podía identificar de manera más clara a José Fernando, familiares postearon en diversos grupos para que la comunidad les ayudara a dar con su paradero.

Lamentablemente unas horas más tarde después de la publicación, el mismo grupo de buscadoras dio a conocer que el señor Hernández Castañón había sido encontrado sin vida y no agregaron más detalles de los hechos.

"Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Hernández Castañón por el sensible fallecimiento del Sr. José Fernando que Dios le conceda el descanso eterno y el consuelo de su familia", escribieron.

A través de Facebook fue su hija, identificada como Mich, quién dedicó un emotivo mensaje al señor y aseguró que pronto volverán a estar juntos, sin embargo, aseguró que uno de sus grandes deseos era recuperar el tiempo a su lado y que tuviera una buena vida al lado de su nieto, a quien afortunadamente sí pudo conocer.

Su hija publicó un emotivo video. Crédito: Facebook

Este es el mensaje íntegro que publicó:

"Tenía la esperanza de volver a verte algún día, poder abrazarte y recuperar todo el tiempo que no pudimos estar juntos, pero sólo Dios sabe por qué pasan las cosas, me dejas con un dolor tan grande, ojalá hubieras podido estar con tu nieto y conmigo, pero al menos tuvimos tiempo para que lo conocieras. Toda mi vida me pregunté si algo me faltaba a mí para que estuvieras conmigo, pero en realidad a ti era al que le hacía falta mucho amor y empatía de las personas. Te agradezco por darme la infancia más bonita, espero que si hay otra vida vuelvas a ser mi papá y poder hacer las cosas bien. Te amo con toda mi alma, pronto te volveré a ver. Descansa papi"