CJNG irrumpe en reunión familiar de catequistas católicos y mata a 11

Al menos once personas perdieron la vida en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas, tras ser atacados por supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, pero recientemente la Diócesis de San Cristóbal de las Casas reveló la identidad de las víctimas, quienes además eran catequistas católicos de la zona.

Según lo dicho por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, las víctimas mortales eran cinco mujeres y seis hombres, entre los que se encontraban dos catequistas y cinco miembros más de su familia. Aparentemente, las víctimas se encontraban reunidas en una vivienda, tras la celebración dominical, cuando presuntos sicarios ingresaron al domicilio y abrieron fuego en su contra. Tras el multihomicidio, los criminales prendieron fuego a la vivienda.

¿Quiénes eran los integrantes de la familia que fueron asesinados por el CJNG?

Las víctimas incluían cinco mujeres. Foto: @blogdelnarco

"El 12 de mayo nuestras hermanas y hermanos de la comunidad de Nueva Morelia, Municipio de Chicomuselo, Chiapas; quienes resistían ante la violencia de los grupos criminales que se disputan la zona fueron asesinados de manera cruel y despiadada en sus hogares", se lee en un comunicado compartido por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. "Asesinaron a 11 personas: 6 hombres y 5 mujeres, a 4 de ellos en diferentes casas y a 7 miembros de una familia completa reunida en su casa después de la celebración dominical, luego de darles muerte prendieron fuego a la vivienda", agrega el texto.

Las víctimas mortales de este ataque fueron identificadas como: Alfonso, de 73 años; Teresita de Jesús, de 28 años; Dolores, de 56 años; Rosalinda, de 57 años; Yojari Belén, de 18 años; Ignacio, de 52 años; Isidra, de 54 años; Urbano, de 42 años; Brandi, de 15 años; Joel, de 49 años; Azael, de 31 años. Todos ellos fueron atacados por resistirse a dejar sus hogares y no aceptar sumarse a las filas del crimen organizado.

¿Por qué el CJNG quiere controlar Chicomuselo?

La víctimas eran personas de todas las edades. Foto: @blogdelnarco.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas ha señalado que los pueblos de Chiapas siguen sufriendo por la violencia: "estamos en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana, muchas comunidades han quedado vacía". De igual manera, la Diócesis hizo un llamado a la sociedad civil para "no perder la esperanza y no permitir que la guerra entre estos grupos criminales nos lleve a confrontarnos como pueblo".

Actualmente, el pueblo de Chicomuselo se encuentra en medio de una guerra entre grupos criminales, quienes se disputan la región. En la comunidad hay constantes enfrentamientos entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, quienes quieren controlar la zona por la presencia de minas e hidrocarburos.