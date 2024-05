AMLO confirma reunión con gobernadores para supervisar avances en salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este lunes por la tarde se reúne con gobernadores para analizar la federalización de los servicios de salud. Adelantó que se firmarán convenios con las instituciones de salud como Issste e IMSS para que otorguen tratamientos a los derechohabientes como hemodiálisis, quimioterapias y casos de emergencia.

Dijo que hasta el 29 de mayo realizará recorridos privados para supervisar instalaciones de salud, “estoy dedicándome a eso, que no nos falten los medicamentos, que tengamos 100 por ciento de medicamentos en septiembre en todo el sistema de salud pública.

Indicó que se firmarán convenios. Foto: Presidencia

AMLO estará este lunes en Hidalgo y mañana en Morelos

López Obrador explicó que los convenios que se van a suscribir entre las instituciones de salud es “porque hay hospitales del Issste que tienen tratamiento de hemodiálisis, pero no tiene el Seguro ordinario o el IMSS Bienestar, pues que en el caso de hemodiálisis, como el caso de infarto, como el caso de cáncer, como el caso de emergencias, y algo importante, que el primer nivel de atención médica, los centros de salud, sea un convenio de coordinación conjunta para todos”.

Dijo que así un derechohabiente del Issste puede ser atendido en otra clínica.

“O sea, no es que si yo soy del Issste, tengo que ir a una clínica del Issste, si soy maestro, porque hay 500 clínicas del Issste, sí, pero hay 11 mil centros de salud. Entonces, la idea es que el maestro que vive y trabaja en un pueblo, en una comunidad apartada, no sólo vaya a la clínica del Issste, sino pueda también ser atendido en el centro de salud. Y lo mismo en el caso de infartos, para ir integrando los servicios, sobre todo en las principales causas de muerte, que es infarto, que es la diabetes, que es el cáncer”, detalló.

El presidente dijo que se trabaja para fortalecer la atención médica preventiva en el primer nivel de atención ya que es mejor prevenir que curar.

“Y ya se están contratando todos los médicos, se va avanzando, enfermeras, y agradecerle mucho a todos los trabajadores de la salud, porque nos están ayudando”, refirió.

Habrá continuidad con cambio, asegura AMLO

A menos de dos semanas de la elección del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá “continuidad con cambio”. Dijo que cuando concluya su gobierno se retirará tranquilo porque están sentadas las bases de la transformación y se tiene gobernadores como el de Sonora, Alfonso Durazo.

“Tienen un buen gobernador, muy buen gobernador. Él (Alfonso Durazo) tiene planes hacia adelante. Yo me voy tranquilo también por eso, porque estoy seguro que va a haber continuidad con cambio”, señaló.

López Obrador confió en que se mantengan los cambios en el país porque “lo frustrante que sería” que regresara la corrupción.

“Imagínense lo frustrante que sería, después de haber sentado las bases para una transformación, que al poco tiempo regresara la corrupción y el influyentismo, y el nepotismo, y el clasismo, y el racismo, y el desprecio al pueblo, y se volviese a imponer la oligarquía, y México volviese a ser un país de unos cuantos, no podría evitarlo. Tranquilo ni modo, como ya decidí jubilarme, por eso no me quiero enterar ya de nada”, señaló.

