Hallan el cadáver de una mujer en terreno baldío de Chignautla, Puebla

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fueron alertados la mañana de este viernes 17 de mayo por el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Chignautla, a unos metros de la carretera federal Acajete-Teziutlán. Se trata de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, que presentaba signos de violencia, lo que activó los protolocos por feminicidio de la dependencia de seguridad poblana.

La víctima fue localizada por habitantes de Chignautla en un terreno baldío, por lo que de inmediato informaron a la Policía Municipal y a cuerpos de emergencia, quienes notificaron que la mujer ya no presentaba signos de vida tras una valoración por parte de la unidad de especialistas.

FGE abrió una carpeta de investigación por feminicidio

Por su parte, elementos de la FGE realizaron las primeras indagatorias sobre el caso para posteriormente abrir una carpeta de investigación con perspectiva de género. Se espera que en las próximas horas el cuerpo de la joven pueda ser localizada y se conozca si tenía algún reporte por desaparición, ya que fue llevada al Servicio Médico Forense (SMF) en calidad de desaparecida.

México suma 184 feminicidios en primer trimestre de 2024

Durante el primer trimestre de 2024 se han registrado 184 presuntos feminicidios, siendo la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León donde ocurren la mayor parte de ellos, así lo han revelado informes de SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). El total de carpetas reflejaría que en promedio, 2 mujeres al día son asesinadas en México.

En enero se registraron 57 presuntos feminicidios, para febrero la cifra también fue de 57 y para marzo repuntó a 70 carpetas, de acuerdo con la serie histórica del SESNSP. Si se compara este inicio con años previos se observa que la tendencia se mantiene a la baja. Aunque la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo alarmante. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en 2022 hubo 59 mil 141 delitos sexuales contra infancias y adolescentes, así como un aumento en la violencia familiar, trata y feminicidios.

Más de 50 mil casos de violencia sexual contra las mujeres en 2022

Por su parte, en 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, la especialista hace un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

Solamente el 13% de mujeres denuncia violencia en la pareja

¿Qué es un feminicidio y cómo identificarlo?

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325

Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a una mujer que viva esta situación comunicate a los siguientes teléfonos

CDMX

Llama al 55 5658 1111, opción 3.

La atención es las 24 horas, los 365 días del año.

Estado de México

Atención a Mujeres en Situación de Violencia mediante la Línea Sin Violencia 800 10 84 053