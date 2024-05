Saúl ha contemplado el suicidio por la homofobia que ha sufrido, la terapia le ha salvado la vida

La homofobia es un mal que ha perjudicado profundamente a la comunidad LGBTIQ+, no solo en el tejido social, también a nivel emocional, puesto que se adaptan conductas que buscan desconocer derechos humanos en base a ideologías de odio o rechazo, las cuales se expresan a través de agravios, burlas e incluso violencia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay 77 países que cuentan con legislaciones enfocadas en sancionar y criminalizar las relaciones privadas entre personas del mismo sexo, mientras que en al menos cinco países puede ser razón suficiente para ser condenado a muerte.

Y es que el espectro de la homofobia ha afectado a ciudadanos de todo tipo, sin importar su clase social, nivel académico o personalidad. El Heraldo de México abundó sobre las experiencias de dos hombres que han tenido que lidiar contra la homofobia, y de qué forma han podido salir adelante pese a los agravios hacia sus personas.

Ángel ha lidiado contra la homofobia a su manera

Ángel ha sido una de las numerosas víctimas que ha vivido un caso de homofobia en México, esto pese a las distintas organizaciones que han decidido impulsar una agenda que acepte la diversidad sexual y evite ideologías que contravengan los derechos de la comunidad en el país mexicano.

“Creo yo que no me ha tocado un caso de homofobia alarmante, en la primaria y secundaria fue cuando más sufrí un tipo de bullying infantil…Lo que sí me ha tocado ver es homofobia a terceras personas, y está raro porque no entiendo, ¿sabes?, pero es raro porque a mí me da risa", confiesa Ángel.

“La comunidad LGBT+ está expuesta a la homofobia todo el tiempo”, lamentó Ángel en entrevista para El Heraldo de México. No obstante, él considera que ha lidiado contra estos casos de manera razonable, ya que entiende que no todas las personas tienen las mismas formas de amar.

Afirma que el apoyo que ha recibido desde su círculo familiar lo ha ayudado a concebir la persona que es el día de hoy, alguien que se dedica a la industria de la moda y expresa su sexualidad sin tapujos.

Un consejo que lanza Ángel a quienes no han logrado tener la oportunidad de “salir del clóset” y compartir su sexualidad con el mundo exterior es confiar en uno mismo, pues se trata de un proceso de aceptación que solo uno como persona puede afrontar.

Saúl ha sido profundamente afectado por la homofobia, pero la terapia le ha ayudado a salir adelante

Un caso distinto es el de Saúl, un médico en formación que ha tenido que soportar las agresiones por su orientación sexual desde el hogar, hasta incluso por un paciente a quien se encontraba atendiendo durante su servicio social. Actualmente se encuentra enfocado de lleno en su profesión, ya que por las mañanas brinda consultas médicas, para posteriormente apresurarse a llegar al curso que le permitirá ser especialista en Pediatría.

Dentro de su cúmulo de experiencias, recuerda que la primera vez que sufrió homofobia fue por parte de un maestro, cuando cursaba la vocacional, una aversión que terminó en que fuera reprobado en la materia. Tiempo después, cuando se encontraba en el internado, un profesor suyo se daba la libertad de soltar comentarios en contra de los homosexuales, insultos que consideraba iban dirigidos indirectamente hacia él.

Para Saúl, la “gota que derramó el vaso” fue cuando un paciente lo maltrató por medio de comentarios despectivos. El paciente sostenía con firmeza durante la consulta que la pandemia (período en el que ocurrieron los hechos) era culpa de los homosexuales.

“Nunca imaginé que eso me pudiera pasar, dentro de todos los escenarios, nunca se me pasó que fuera por parte de un paciente, pero creo que el caso más fuerte fue dentro del internado, se me juntaron algunas cosas y caí en depresión, si había tenido un intento de suicidio posterior a eso, no me internaron, pero comencé en tratamiento psiquiátrico”, confesó.

La terapia psicológica y el tratamiento psiquiátrico fueron clave para que Saúl pudiera controlar los daños emocionales que había recibido por las conductas homofóbicas. Aún así, la huella que le han dejado sigue en su memoria.

Por fortuna, sus padres aceptan en mayor medida a su persona, pero no siempre fue así. Cuando dio a conocer su homosexualidad, su padre pensó en correrlo de la casa, una idea que apoyó su madre.

“Se me cayó un poquito el mundo, todo lo que había imaginado se había vuelto realidad, después se les pasó el enojo, pero ahorita es algo que no sé si lo tomen normal, pero al menos no me hace sentir mal, me siguen amando”.

Confesó que fueron muchos años de terapia, hasta el día de hoy, la cual le brindaron herramientas para entender que no tiene que cambiar su persona, más bien ha sido una característica que ha llegado a aceptar con el pasar de su adolescencia y los inicios de su adultez.

¿México ha avanzado en la lucha contra la homofobia?

En base a la información que se encuentra disponible sobre los constantes ataques que ha sufrido la comunidad, México aún tiene un largo camino por recorrer en materia de erradicación de la homofobia. De acuerdo con un estudio de de Statista Research Department, en 2022, 87 personas fueron asesinadas en el país por su orientación sexual.

Un caso de gran resonancia fue el de la magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel, quien se presume fue asesinada por su propia pareja por una herida causada por un objeto punzocortante en el cuello,

¿Cuántas personas de la comunidad LGBTIQ hay en México?

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay aproximadamente 5 millones de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, es decir, el 5.2 por ciento de la población se identifica como homosexual, lesbiana, bisexual, transgénero, intersexual o queer.