Vuelca un camión con 30 trabajadores de una maquiladora en Zacatecas, 14 fueron hospitalizados

Una intensa movilización de paramédicos y ambulancias se registró este martes en el municipio de Sombrerete, al norte de Zacatecas luego de la volcadura de un camión de transporte de personal de una maquiladora que transportaba a empleados de Zacatecas al municipio de Nombre de Dios, Durango.

El camión ya había recogido a la totalidad de trabajadores de la jornada, por lo que iba lleno al momento del accidente, así lo expresó Marlén Gutiérrez, una de las trabajadoras de maquila lesionada:

Foto: Omar Hernández

“Cuando empezó todo yo sentí como que se iba por el pavimento porque como está fea la carretera, yo sentí que era por eso, pero ya empezamos como a salirnos más para allá y fue cuando empezamos a sentir ladeados, en eso yo me agarré de los asientos, de los dos asientos y me paré para no ladearme, con los vidrios, si me saltaron vidrios ahí, me doble la mano, me duele la mano y aquí el cuello”, detalló la zacatecana.

Pasajeros fueron hospitalizados

Todos los pasajeros, incluyendo el chofer, requirieron de atenciones de los paramédicos, 14 de ellos resultaron con fracturas de diferentes grados:

“Somos a lo mejor como unos 30 más o menos”, agregó Marlén Gutiérrez.

Familiares de los lesionados se trasladaron a la cabecera municipal de Sombrerete donde los heridos de mayor gravedad fueron hospitalizados: “Como a las seis y media una de mis hijas que había tenido un accidente, llegando a Gualterio (…) iban a trabajar a la maquila a Nombre de Dios”, mencionó el señor Rubén Aguirre, padre de dos trabajadoras heridas, una de ellas de gravedad.

Foto: Omar Hernández

Las autoridades investigan las causas del accidente, de manera preliminar se analizan las malas condiciones de la carretera y la ponchadura de una llanta como causas de que el camión terminara volcado.

