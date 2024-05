Los Dolphins de Miami apuestan por Bayron Matos

Hace apenas unas semanas estaba pensando en el basquetbol y su futuro en España. Hoy forma parte de los Dolphins de Miami y sus metas son altas.

Se trata del jugador de República Dominicana, Bayron Matos, quien quiere ser un ejemplo para la niñez de Latinoamérica y ¿por qué no?, ganar el Super Bowl con los Delfines.

Bayron era basquetbolista universitario Foto: Especial

“Me siento muy feliz de que diga, guau es un latino como nosotros y mira como la pueda hacer en la NFL. Mi mentalidad es motivar a los niños, a los jóvenes, el decirles que sí se puede, pero ante todo tiene que haber disciplina y mucho esfuerzo”, dijo el tacle ofensivo.

¿Quién es Bayron Matos y cómo llegó a la NFL?

Nació en Santo Domingo, Matos de 23 años y como buen dominicano se enamoró primero del beisbol, pero después, fue el basquetbol el deporte que lo atrapó y en donde destacó.

Viajó a los Estados Unidos a los 17 años de edad para jugar en la Universidad de Nuevo México y posteriormente, se enroló con la Universidad del Sur de Florida.

El futbol americano también le llamaba la atención ya que tenía varios amigos latinos que lo jugaban y poco a poco se fue involucrando hasta que los detectaron los Dolphins, le hicieron las pruebas y se quedó con el equipo.

“Es un deporte (futbol americano) muy distinto a lo que se juegan en mi país como el baloncesto, el beisbol el voleybol, algo que no se conoce, pero algo que siempre he dicho se llama trabajo. Si tu trabajas duro y con esfuerzo, puede lograr lo que quieras”, indicó Matos

Será la nueva apuesta de los Delfines de Miami Foto: Especial

Pero ¿como se dio el cambio de un deporte como el basquetbol en donde destacaba al del futbol americano?

“Cuando estuvo en Nuevo México y me pasé a la universidad de Florida, se me acercaron los muchachos y los coaches del futbol americano y me dijeron: métete tu tienes el físico y entonces fue a ver una práctica y me encantó por todo lo que tiene este deporte y me enamoré”, dijo Bayron.

Matos va a estar con los Dolphins de Miami como agente libre no reclutado, ganando cerca de medio millón de dólares.

Sabe que el camino es largo, tiene que aprender las jugadas, el sistema y ser fuerte en el training camp. Después, pasar del equipo de prácticas al primer equipo, pero Bayron dice que sus metas son muy, muy altas.

“Yo soy muy religioso y creo que Dios hace las cosas por algo. Yo te puedo decir que me veo esta temporada con el primer equipo de los Dolphins, jugando los Playoffs y ganando el Super Bowl; quiero ser un ejemplo para los niños latinos, pero todo se basa en disciplina, si no la hay, ningún talento sirve”, indicó que el hombre que admira al ex beisbolista David “Big Papi” Ortiz.

