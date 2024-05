AMLO anuncia batalla legal contra María Amparo Casar por pensión de Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá el litigio contra María Amparo Casar, luego de que un juez ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que le devuelva la pensión por viudez a la analista político.

"Va a lo jurídico. No vamos a dejar, nosotros nunca hemos incumplido una orden judicial, pero vamos a litigar y aquí vamos a informar cómo van las cosas. Hay mucha desinformación, hay mucha manipulación y entonces hay que aprovechar para hacer uso de nuestro derecho de réplica ", sostuvo.

El presidente dijo que nunca se ha incumplido con una orden judicial. Foto: Presidencia

Y es que, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente explicó que, luego de que Pemex le quitó la pensión a María Amparo Casar con el argumento que su esposo no falleció, sino que se suicidó, ella presentó un amparo y en menos de 24 horas, un juez lo admitió y ordenó a Pemex restituir la pensión.

"Le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo y creo que hasta con la amenaza de que se procederá penalmente", detalló.

En ese caso, el abogado de María Amparo sostuvo en el amparo que si le quitan la pensión a la analista política, se queda sin recursos y se afecta su subsistencia.

Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que en las páginas oficiales pueden encontrar que en el Instituto para Combatir la Corrupción le pagan unos 250 mil pesos mensuales.

López Obrador pidió a María Amparo Casar aceptar que se trata de transparencia, pues Pemex le da una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales, aunque a su esposo fallecido ganaba 10 mil pesos mensuales y su pensión debía ser de 3 mil pesos al mes.

El mandatario cuestionó por qué en estos casos se dan 125 mil pesos de pensión, "qué no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa y obscena".

"Y ahora que resulta que la señora es la presidenta de la sociedad civil para combatir a la corrupción, cómo vamos a dejar esto así porque a mí ya me faltan cuatro meses y pero vamos a dejarle la estructura de manipulación, no, hagamos algo.

" Cómo creen que nos vamos a quedar así y no es nada personal", aseveró.

