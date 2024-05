Enfrentamiento porril en CCH Naucalpan: ¿por qué fueron liberados los 9 estudiantes detenidos?

A casi 48 horas del enfrentamiento porril en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan que dejó como saldo un estudiante de 19 años fallecido, este viernes 10 de mayo se dio a conocer la liberación de los 9 implicados en los hechos en el único bachillerato de la UNAM en el Estado de México. Por su parte, la denominada "Máxima Casa de Estudios" condenó la violencia hacia la comunidad estudiantil y señaló que los grupos de choque tienen como objetivo "desestabilizar a la universidad".

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de México (FGJ) relató que el cuerpo del masculino se ubicó al exterior de la escuela, específicamente sobre la Calzada de Los Remedios frente a un establecimiento con giro comercial de papelería, inicialmente fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicaron diversas periciales.

Como resultado de la inspección del cuerpo se advirtió que presentaba excoriaciones en ambas rodillas, que por su naturaleza no hubieran requerido hospitalización y no ponían en riesgo su vida, mismas que fueron determinadas por el médico legista como las que comúnmente son conocidas como “raspones” y que fueron producto del contacto con una superficie rugosa, que actuó como mecanismo de fricción. Se destaca que el cuerpo no presentó huellas de contusiones, arrastramiento, hematomas o manchas hemáticas.

¿Por qué fueron liberados los estudiantes detenidos en la riña?

De acuerdo con trabajos de gabinete e investigación, los 9 detenidos en la riña porril -seis son masculinos adultos, una femenina mayor de edad y dos menores de edad-, fueron liberados debido a que la víctima falleció de manera natural derivado de un padecimiento médico conocido como estenosis valvular aórtica, por lo que no hay un delito que seguir por homicidio.

"Dicho padecimiento puede ser mortal toda vez que afecta a la válvula aórtica al estrechar el paso de la sangre al miocardio, lo cual ocurre cuando dicha válvula no se abre adecuadamente lo que reduce la irrigación sanguínea y dificulta el funcionamiento del corazón, del mismo modo puede causar arritmias severas y una muerte de carácter súbita", explicaron las autoridades

A pesar de que los jóvenes detenidos fueron liberados, autoridades mexiquenses seguirán con las investigaciones por el delito de lesiones en riña. Como parte de la investigación, la Fiscalía mexiquense realizó la búsqueda de otras posibles víctimas en instituciones de salud de la entidad y en hospitales de la Ciudad de México, derivado de lo anterior fue localizado un adolescente de 17 años en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, mismo que fue reportado con estado de salud estable.

¿Qué pasó con los agresores en el CCH Naucalpan?

De manera adicional fueron recabadas diversas entrevistas, entre ellas destacan las rendidas por dos adolescentes, uno de ellos, estudiante del CCH quien refirió ser amigo del hermano del joven fallecido, y en relación a los hechos manifestó que al encontrarse cerca del CCH Naucalpan en compañía de ambos jóvenes -su amigo y O.Y.G.A- escucharon detonaciones de petardos, por lo que corrieron hacia el plantel. Al momento en que corrían O.Y.G.A se desvaneció por lo que Y.G.A. lo auxilió hasta la llegada de los paramédicos, quienes informaron que ya no contaba con signos vitales.

Al continuar con los actos de investigación y derivado del análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad localizadas en las inmediaciones del lugar así como de fuentes abiertas, se aprecia que arriban a las inmediaciones del CCH individuos a bordo de diversas motocicletas y minutos más tarde llega otro grupo en vehículos similares, algunos de los cuales portan instrumentos contundentes. Se advierte que intercambian palabras se retiran a bordo de sus unidades.

En relación a la agresión videograbada, la Fiscalía realiza actos de investigación de gabinete y campo con la finalidad de establecer la identidad de los agresores. Dentro del análisis realizado, la Fiscalía también identificó otros videos que son del conocimiento público donde se aprecia a personas lesionadas sin embargo se concluyó que no guardan correspondencia con los presentes hechos.