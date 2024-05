Con apellidos y la dirección de su casa: el modus operandi de narcos para hacer extorsión telefónica

“Recibí una llamada preguntando por Luis, pregunté qué buscaban y ya me dicen mis apellidos y que me venían buscando desde hace unos días”, narró un joven a quien llamaremos Luis, sobre aquella llamada a su celular que se tornaría agresiva e intimidatoria pues era una extorsión telefónica de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luis, quien se dedica a la publicidad, pensó por un momento que quizá la persona que le hablaba por teléfono consiguió su contacto por algún conocido o una base de datos para un nuevo empleo, eso fue lo primero que pensó cuando le enfatizaron que el motivo de la llamada era porque habían visto su trabajo.

La víctima de estafa fue amenazada por supuestos narcos de Jalisco. Foto: Pexels

Así fue la cruda llamada de extorsión

“Primero parecía como una llamada de una posible oferta laboral y me dijeron que me habían dicho que fueron a mi casa”, dijo Luis antes de escuchar con mayor atención al hombre que lo contactó quien estaba a punto de darle un dato que lo dejó sorprendido, dijo mientras charlaba para El Heraldo de México.

“Ahí fue un poco rara la cuestión porque pues por un trabajo no te van a buscar a tu casa” mencionó Luis un tanto desconcertado mientras pasó saliva para agregar: “Y ya comenzaron a decirme que si conocía a los del cártel Jalisco y que formaban parte de ellos y lo que estaban haciendo realmente era pedir un donativo que era único”, le indicaron.

Los supuestos narcos señalaron a Luis que tras hacer ese único pago con la cantidad que él quisiera donar, no iba a volver a tener otra llamada como esa: “el donativo lo estaban pidiendo para que las cosas se mantuvieran en paz, como se venían haciendo hasta el momento, y que no era para alarmarme ni mucho menos”, acotó.

Un hombre dijo ser del CJNG para extorsionar a la víctima con una "donación". Foto: Cuartoscuro

¿Cómo enfrentar una llamada de extorsión de presuntos narcos?

Cuando recibió la llamada Luis manejaba su auto en compañía de su madre, quien escuchó la conversación y pedía que terminara la llamada que atendió de inmediato y no se percató del número telefónico donde la realizaron. Para entonces Luis siguió escuchando al supuesto narco y tajante les respondió:

“Los frené y les dije ‘el único problema que yo veo es que estoy desempleado, y fue cuando decidieron terminar la llamada, ya no preguntaron nada más”.

Tras responder de esa manera, los supuestos narcos no volvieron a llamar. Desde entonces solo recibió otra llamada de un número desconocido con un número local de Guadalajara pero esta vez no respondió. Aunque Luis escuchó la descripción de los supuestos narcos sobre su casa, conservó la calma ya que además era la casa donde vivió hace tres años. Al considerar que la llamada no era grave Luis no contactó a la policía, pero está consciente de hacerlo en caso de ser necesario.

El gobierno federal dio una serie de medidas para no ser víctima de extorsiones telefónicas. Foto: Pexels

Luis tiene claro cómo actuar ante los intentos de extorsión, una de las claves sostuvo, fue no perder la calma: “no contesten números desconocidos a menos que estén esperando una oferta laboral real, antes de entrar en pánico escuchar y analizar bien los datos que les darán las personas, de que no sea una estafa”, dijo, y agregó:

“Si piden dinero no dotarlo, y no burlarse de los que están del otro lado del teléfono porque no se sabe si realmente pertenecen a una banda delictiva que sí los tienen fichados”, recomendó nuestro testigo.

¿Qué hago en caso de una llamada de extorsión?

El gobierno federal dio a conocer una serie de medidas para llevar a cabo en caso de ser víctima de algún tipo de extorsión telefónica, para ello indicó:

Mantener la calma. Escuchar con atención lo que te dicen. Pedir tiempo y úsalo para localizar a tu familiar. Puedes llamar al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) para preguntar si tienen información acerca del paradero de tu familiar. Anotar el número entrante, el sexo de la persona y todos los datos posibles. De ser posible, graba la llamada. No los enfrentes ni cuestiones. ¡Actúa! Una vez que hayas localizado a tu familiar, descuelga el teléfono al menos un par de horas. Si recibes una llamada amenazante, responde que es número equivocado y cuelga.

La identidad de la víctima fue modificada por su seguridad.