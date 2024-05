Denuncian supuesto "cobro de piso" de la Familia Michoacana en 3 alcaldías de CDMX

Comerciantes de la Ciudad de México exhibieron, en redes sociales, presuntas amenazas que recibieron por parte un grupo de supuestos sicarios de una célula delictiva. Fue el periodista Antonio Nieto quien reveló que vendedores, de al menos tres alcaldías ubicadas al sur y oriente de la capital, están siendo amenazados por personas que se identifican como pertenecientes a la Familia Michoacana, quienes llegaron a amedrentar y exigir "cobro de piso".

De acuerdo con el comunicador, los supuestos sicarios ingresaron a establecimientos y entregaron a los trabajadores una serie de volantes, donde se les exige un pago de 3 mil pesos por "seguridad". "Ya llegamos a su colonia. No queremos hacerles daño a ustedes ni a sus clientes, ni hacer daño a sus negocios, sólo venimos a pedir su apoyo para continuar con el movimiento. Si acceden a este apoyo no se les volverá a molestar, les damos nuestra palabra como gente de Michoacán que somos", se lee en el texto.

El volante fue compartido por el comunicador Antonio Nieto. Foto: @siete_letras

En el volante, los supuestos criminales piden a los comerciantes enviar un correo electrónico con el número de un retiro sin tarjeta, así como la clave para cobrar el dinero. Además, se solicita que los comerciantes impriman el correo y lo tengan a su alcance para próximas visitas, así los sicarios sabrán que ya cooperaron y "nadie los volverá a molestar". Cabe mencionar que la amenaza fija como fecha límite para realizar el pago el pasado martes 30 de abril y amaga a los comerciantes con represalias contra quienes se negaran a pagar.

"En caso de no recibir su correo y no hacer depósito, los visitarán y no será nada agradable para ustedes ni sus clientes que vienen a su negocio", amaga el volante. Finalmente, se les pide a los comerciantes no compartir la información con otros vendedores y se hace otra advertencia para quienes no accedan a realizar el pago: "espero que comprendan la importancia de este mensaje y no jugársela si es cierto o no, no se arriesguen".

¿La Familia Michoacana está en CDMX?

Las amenazas llegaron a diversos establecimientos en la capital. Foto: especial.

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado por el volante que comenzó a circular en redes sociales, por lo que se desconoce la veracidad del texto. El pasado mes de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que las autoridades capitalinas han “mantenido a raya” a los cárteles como el de Sinaloa, La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación.

Vázquez también detalló, en febrero del presente año, que se desarticuló una célula de la Familia Michoacana al sur de la capital, la cual estaría involucrada en la colocación de mantas en junio del 2022.