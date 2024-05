Bloquean Avenida Insurgentes, altura Metrobús Félix Cuevas; acusan a Arturo Islas por presunto tráfico de animales

La influencer y protectora de los animales, Yael Ruiz, organizó un bloqueo en la avenida Insurgentes, de la alcaldía Benito Juárez, con el propósito de alertar sobre el presunto tráfico de animales que comete Arturo Islas, así como una serie de amenazas que ha sufrido por el creador de contenido, a quien señala por tener la intención de terminar con su vida y con la de su hermano.

"Ni modo, hoy no hay metrobús", sentenció la joven al organizar a sus acompañantes para levantar las pancartas y protestar en contra del maltrato animal.

En entrevista para El Heraldo de México, Yael Ruiz señaló a Ernesto Zazueta Zazueta, director de la Asociación Zoologicos Criaderos y Acuarios de Mexico (Azcarm), por estar presuntamente involucrado en casos de tráfico de animales. A su vez, señaló a Arturo Islas Allende por presuntamente compartir la dirección de su domicilio a traficantes de animales por las movilizaciones que ha llevado a cabo.

"Arturo Islas Allende me amenazó desde hace dos años y medio y no se ha hecho nada, reclámenle a Arturo Islas que no rescata animales, trafica animales, manipula a 20 millones de personas, no rescata animales, los vende a la India para pieles, al narco, eso es lo que están haciendo, y está comprobado, y efectivamente hay documentos ilícitos por parte de este personajes. Trabaja con un traficante que se llama Ernesto Zazueta", vociferó en su megáfono Yael Ruiz.



FOTO: Enrique Delgado

La conglomeración desató el descontento de los conductores y usuarios del Metrobús, quienes sostuvieron discusiones con los manifestantes y les exigieron que "se pongan a chambear". Yael Ruiz, por su parte, reaccionó y tomó su megáfono para discutir con distintos transeúntes al cuestionarles sobre qué harían en caso de que la vida de sus hijas se encontrara en peligro.

De acuerdo con el C5 de la Ciudad de México, las alternativas viales son Calle Oso y Calle Tecojotes, las cuales conectan con Avenida Extremadura.