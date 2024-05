AMLO reacciona a presunto crematorio clandestino en Iztapalapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no tiene información del hallazgo de un supuesto crematorio clandestino con restos humanos en Iztapalapa, Ciudad de México, como lo dieron a conocer las Madres Buscadoras de Sonora.

-¿Qué información tiene acerca de las fosas en la Ciudad de México, presidente?

“¿Dónde? No, pero es de Sonora”, contestó.

-En la Ciudad de México.

“Ah, en Iztapalapa. No, no tenemos información. No, pero ya vamos a tener la información”, señaló.

Luego, el mandatario hizo una pausa y sin pregunta de por medio advirtió sobre las mentiras.

“Muy bien, pues hay que tener mucho cuidado, hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual ‘para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado’, porque alguien dijo de que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el Peje Lagarto. Es muy rico el peje lagarto, ahí sí se los recomiendo”, comentó.