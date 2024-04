Eclipse Solar: video muestra cómo se ve el fenómeno astronómico desde un avión

Este lunes, 8 de abril, millones de personas se han dado cita en diversos puntos de la República Mexicana para contemplar un espectáculo astronómico sorprendente, se trata del eclipse total de sol, el cual comenzó desde las 9:51:23 horas y alcanzará su mayor fase hasta las 11:07:25 horas.

Aunque la mayoría de personas esperan ver el fenómeno desde Tierra, algunas otras han optado por abordar aviones y observar el eclipse desde las alturas; aerolíneas de Estados Unidos ofrecieron vuelos para que las familias estadounidenses tuvieran la oportunidad de contemplar este evento desde lo alto. Sin embargo, decenas de internautas se han preguntado cómo es ver un eclipse total en el cielo.

¿Cómo se ve un eclipse total desde un avión?

En este contexto, un video publicado por "Alaska Airlines" muestra cómo se ve un eclipse total desde un avión. El clip fue publicado el 8 de marzo de 2016 y cuenta con más de 3 millones de reproducciones. En las imágenes, capturadas desde un avión, se ve al Sol brillante, cuando comienza a oscurecerse gradualmente.

De igual manera, otro video - compartido por la cuenta de X @digitalcerebro - muestra un eclipse ocurrido en 2019. En dichas imágenes también se ve al Sol siendo oculto por la Luna, mientras que el cielo y las nubes se ven oscuras, similar a un atardecer. Aunque el video fue grabado hace algunos años, los internautas lo recordaron este 8 de abril.

¿Es seguro volar durante un eclipse?

Las aerolíneas aseguran que sí es seguro volar en los eclipses. Foto: especial.

Respecto a la pregunta sobre si es o no seguro volar durante un eclipse, expertos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica han comentado - en entrevista con el medio en inglés TIME - que “no hay ninguna razón para no volar durante un eclipse solar”. Según los científicos, los eclipses no representan un peligro durante los vuelos, lo único que se recomienda a los pasajeros en no mirar la luz del Sol sin la protección adecuada.

Aunado a ello, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha recordado que las aerolíneas comerciales están tomando medidas adicionales para asegurar que los vuelos no sean peligrosos durante los eclipses. En este sentido, se les ha brindado a los pilotos las estrategias necesarias para planificar los vuelos con anticipación y ofrecer a los pasajeros la protección adecuada para mirar los eclipses desde las alturas.