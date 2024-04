¿El Mencho amenazó de muerte a Fofo Márquez? así fueron las supuestas advertencias del CJNG

El influencer Rodolfo "N", conocido en redes sociales como "Fofo", actualmente se encuentra detenido en Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, acusado por el delito de tentativa de feminicidio contra una mujer, a la que golpeó en calles de Naucalpan, Estado de México. La agresión del creador de contenido quedó grabada por cámaras de seguridad y posteriormente se volvió viral en redes sociales, donde desató indignación entre los internautas.

En este contexto, usuarios de internet han recordado las polémicas en las que se ha visto involucrado en influencer, las cuales lo han llevado a enemistarse con peligrosos personajes como Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según los internautas, esto ocurrió luego de que "Fofo" cerró la circulación en el puente Matute Remus - ubicado en en Guadalajara - para grabar un video de TikTok.

Sigue leyendo:

¿Fofo Márquez lloró en su primera audiencia? Abogados dicen que está arrepentido de golpear a una mujer

Cuánto tiempo podría pasar Fofo Márquez en prisión por tentativa de feminicidio si es declarado culpable

El influencer cerró la circulación en un puente. Foto: especial.

Así fue la vez que el CJNG amenazó a "Fofo" Márquez

De acuerdo con los internautas, fue en julio de 2022 que "Fofo" se hizo tendencia en redes sociales, después de que cerró la circulación en el puente Matute Remus para poder grabar videos. Aparentemente, este hecho habría causado la indignación, no solo de los habitantes de Guadalajara, sino también de miembros del CJNG, quienes supuestamente lanzaron amenazas de muerte contra el creador de contenido.

Fue a través de redes sociales que los supuestos miembros del CJNG amenazaron al influencer, asegurando que la organización criminal no permitiría que "Fofo" volviera a entrar al estado. "No dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí, en Jalisco, manda el señor Mencho. Donde te veamos te vamos a levantar y ni todo tu dinero que tienes te va ayudar", se lee en el mensaje que presuntamente fue publicado por los integrantes del cártel.

Así fue la presunta amenaza del CJNG contra "Fofo". Foto: especial.

"Fofo" Márquez se disculpó y contrató 100 escoltas tras amenazas de "El Mencho"

Meses más tarde, en agosto de 2022, el influencer acudió a un podcast con Jonathan Jovan Best Samano, mejor conocido como Gusgri, quien lo entrevistó sobre su polémica en Guadalajara. En la entrevista, "Fofo" reveló que vio las amenazas de muerte por parte del CJNG: "si me dio mucho miedo, si pedí una disculpa y esa fue la razón principal para pedir una disculpa pública, no tanto por la gente del gobierno", dijo el creador de contenido. "A esa gente (crimen organizado) hay que dirigirse con mucho respeto y yo no me meto con ellos. Duplicamos la seguridad después de eso", agregó el influencer.

De igual manera, "Fofo" aseveró que tras las amenazas contrató un equipo de 30 elementos de seguridad solo para él, mientras que su papá y su hermano aumentaron sus escoltas a diez. "Traíamos más de 100 elementos en la casa", señaló. No obstante, el influencer reveló que nunca recibió una amenaza directa y que únicamente fue por medio de redes sociales que llegó a leer los supuestos mensajes del CJNG, aunque nunca corroboró si eran reales o no.