AMLO desea buena salud al expresidente de Uruguay, José Mujica: "un gran abrazo"

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un “gran abrazo” y sus deseos de buena salud al expresidente de Uruguay, José Mujica, luego de que el sudamericano dio conocer que le detectaron un tumor en el esófago.

En la Mañanera de este martes, el mandatario mexicano auguró que el uruguayo saldrá bien del tumor; lo reconoció como un hombre fuerte, íntegro y un ejemplo en el ejercicio de la política y del servicio público.

El presidente de México lo reconoció como un hombre íntegro. Foto: Especial

AMLO le envía emotivo mensaje a José Mujica

“Le quiero mandar así, un gran abrazo porque dio a conocer que está enfermo, va a salir bien, porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo”, dijo.

Destacó que Mujica tiene tiene una frase muy parecida a la del Papa Francisco sobre la ambición.

“El que quiera hacer dinero que nos ayude a todos, que ayude a la sociedad, a hacerlas a un lado y que no se dedique al servicio público, que no se dedique a la política, o sea que tiene el derecho y es legítimo, que ambicione, poseer, acumular bienes materiales, pero que no se meta a la política, al servicio público, porque esto es un postulado, esto es para servir, no para servirse y si necesitamos una sociedad mejor, y en el caso de México, lo que más nos dañó históricamente fue la corrupción”, destacó.

