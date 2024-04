AMLO arremete contra adversarios previo a elecciones: "no tienen un proyecto alternativo"

A un mes de las elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra sus adversarios al afirmar que “no tienen un proyecto alternativo” de nación, y sólo quieren seguir con la privatización, el saqueo sin procurar al pueblo de México.

La crítica del primer mandatario del país fue cuando criticó el “abandono” de regiones como el sureste durante el periodo neoliberal, la fallida construcción del aeropuerto de Texcoco y la privatización de las vías férreas en el sexenio (1994-2000) de Ernesto Zedillo.

"Quieren seguir con lo de antes", aseguró el presidente

“Hay que estar informando, informando e informando porque continúa la manipulación, no tienen un proyecto alternativo, es lo mismo y quieren seguir con lo de antes, entregando los bienes de la nación a particulares, extranjeros, sin importarles el desarrollo del país, sin importarles el bienestar del pueblo, ese es su modelo de ellos”, señaló.

AMLO califica a oposición de "oligarquía"

Sin hablar de partidos ni nombres, el presidente de la República se refirió a sus adversarios con “oligarquía” que busca retomar el gobierno de una minoría respaldando por un andamiaje de intelectuales orgánicos.

“(Son) de muy bajo nivel académico, pero muy ambiciosos, de periodistas vendidos, alquilados y de medios de comunicación que son en sentido estricto medios de manipulación para beneficio de una minoría”, dijo.

Concluyó su idea citando al escritor ruso León Tolstoi: “‘un Estado que no procura la justicia no es nada más que una banda de malhechores’, maquillados, disfrazados, encubiertos, fingiendo, actuando de manera hipócrita, pero en esencia es eso, no todos, porque no todo el que tiene es malvado, pero sí predominan los voraces, los ambiciosos, los que no piensan en el prójimo”.

