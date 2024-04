Otorgan amparo a elementos policiacos en paro para evitar despidos y prevenir hostigamiento en Campeche

Al cumplirse 19 días de paro y manifestaciones por parte de policías estatales, la mañana de este miércoles fue anunciado el otorgamiento de un amparo que otorga la suspensión ante cualquier acción legal y laboral hacia los policías que demandan el cese del cargo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez.

Se trata del juicio de amparo indirecto que fue a dado a conocer por parte de elementos policiacos a sus compañeros en una asamblea informativa en la que estuvo presente el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Medina Farfán quien dio a conocer la resolución del juez primero de distrito contra las acciones que pudieran derivarse de la manifestación después de que la gobernadora Layda Sansores advirtiera que nueve elementos que se encuentran en paro serían cesados y denunciados al contar con pruebas de abusos a mujeres policías e incluso extorsión a ciudadanos.

Se trata del juicio de amparo indirecto que fue a dado a conocer por parte de elementos policiacos a sus compañeros. Foto: Guillermo Officer

Sigue leyendo:

Policía de Puebla fue detenido por el delito de lesiones luego de embestir a un motociclista

Fiscalía vincula a proceso a dos policías por presunta corrupción en CDMX

El juzgado primero de distrito con sede en Campeche determinó otorgar la suspensión de toda acción por parte del Gobierno Estatal y autoridades subalternas que dañen a los oficiales, dicha resolución está asentada en el expediente número 425. Consiste en una orden para que el gobierno estatal no pueda detener, asegurar o privar de la libertad a los elementos, según detalló el diputado Ricardo Medina.

En el uso de la palabra el legislador local también detalló que el amparo previene y protege a los manifestantes contra cualquier coacción, intimidación, amenazas o acción que puedan incurrir en la relación laboral , así también con la protección de sus ingresos.

Quedan protegidos por la autoridad judicial federal mediante el juicio de amparo en cuanto a su libertad, protegidos en cuanto a sus pagos, en cuanto a su relación laboral, en cuanto a su trabajo y también protegidos y es una orden explícita que da un juez federal para que cese cualquier acto de intimidación, amenaza y hostigamiento. Afirmó Medina Farfán

Cabe señalar que ayer por mañana la gobernadora Layda Sansores San Román afirmó que se busca eliminar la corrupción en la corporación policiaca estatal y advirtió que no cederá ante la presión pues ya se había iniciado el dialogo con los policías que decidieron reintegrarse a sus labores.

He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar y extorsionar a la ciudadanía, hemos iniciado el proceso de baja y denuncias de sus delitos. No vine solo a ser gobernadora, vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente, ustedes el chevy, el chetos, el charmin, no volveran a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes, una vez destituidos de su cargo nunca jamás volverán a pertenecer a la corporación. Afirmó Sansores ayer en un mensaje a los campechanos.

Derechos Humanos da visto bueno a iniciar negociaciones

En las últimas horas se dio a conocer que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche respondió al Gobierno del Estado la solicitud de establecer una mesa insterinstitucional de diálogo para dar seguimiento al pliego petitorio entregado por agentes policiales disidentes.

De igual forma en un mensaje dado a conocer vía redes sociales a la ciudadanía, el secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit afirmó que los cambios dados a conocer y notificados a los agentes que se desempeñaban en el C4 corresponden a medidas dispuestas por la gobernadora por considerar a esa unidad de alto valor estratégico.

Los efectivos que laboraban en c4 pasarán a cumplir sus labores a otras áreas, no viéndose afectadas su permanencia en la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado. Dijo en su mensaje Toledo Jamit terminando con las versiones que afirmaban que dichos elementos fueron despedidos.

BRC