Sismo en Chiapas de 5.7 sorprende al oeste de Villaflores este 29 de abril

El Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron la ubicación de un sismo de magnitud 5.7 a 27 kilómetros al oeste de Villaflores, en el estado de Chiapas. Fue exactamente a las 17:42 de la tarde de este 29 de abril de 2024.

A través de las redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar de la zona donde ocurrió el movimiento telúrico. Hasta el momento no se han informado daños materiales y atención a ciudadanos.

Por su parte, la unidad estatal de Protección Civil informó que realizan un monitoreo de las diferentes regiones del estado en busca de personas lesionadas, fallecidas, daños en estructuras o inmuebles, pero no se ha dado a conocer ninguna incidencia dentro del territorio chiapaneco.

No ameritó alerta sísmica

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que no ameritó la activación de las alarmas en las diversas ciudades donde se ubican porque no se detectó en por lo menos dos estaciones unos niveles de energía superiores a la magnitud de 5.0 a no más de 170 kilómetros.

Actualmente, se tiene cobertura en la región sísmica más activa del país, es decir, a lo largo del océano pacífico que por el momento abarca las ciudades de Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca, Colima y Ciudad de México. Éstas se ubican en la zona de subducción de la Placa de Cocos y Placa de Norteamérica.