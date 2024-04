¿Quién es Karen Esquivel, víctima de feminicidio que inspiró una canción de José Madero?

El cantante José Madero, ex vocalista de PXNDX, lanzó su nueva canción titulada "Luciérnaga", la cual es una colaboración con Becky Espinosa de los Monteros, madre de Karen Esquivel, víctima de feminicidio en Naucalpan, Estado de México. El tema esta dedicado a las familias que perdieron a un ser querido como consecuencia de la violencia machista en contra de las mujeres.

De acuerdo con lo dicho por Becky Espinosa, la canción comparte su experiencia y el inmenso dolor que sufrió por la pérdida de su hija Karen, quien fue asesinada por el "valet parking" de un gimnasio, quien ya fue sentenciado por el feminicidio en contra de la joven, el cual ocurrió en el año 2016. Desde su lanzamiento, la canción ha recibido gran apoyo por parte de mujeres y colectivas feministas, quienes luchan en contra de la violencia machista y buscan darle voz a las familias de las víctimas.

¿Quién es Karen Esquivel?

Karen tenía 19 años cuando fue asesinada. Foto: Facebook Becky Espinosa de los Monteros.

Karen Esquivel tenía 19 años de edad cuando desapareció el 22 de septiembre de 2016. Según el testimonio de sus familiares, la joven fue vista por última vez cuando se dirigía a una farmacia cercana a su domicilio. No obstante, su cuerpo fue encontrado el 25 del mismo mes en el ejido de El Tejocote, en Naucalpan. Junto a su cadáver, también se localizó el cuerpo sin vida de Adriana Hernández; por estos hechos, el sospechoso fue identificado como Fernando, el franelero que trabajaba en el mismo gimnasio donde Karen era instructora y Adriana una vecina.

El sospechoso escapó de las autoridades y se mantuvo prófugo de la justicia, hasta que fue detenido el 2 de febrero de 2017. El feminicida fue sentenciado a cadena perpetúa por el doble feminicidio de las mujeres. No obstante, para los familiares de Karen y Adriana la herida de su muerte no ha cerrado aún. "Dedico Luciérnaga a mi hija Karen, a mujeres que hoy no pueden alzar la voz y a las mamás de esas voces apagadas que hoy hacen eco en esta canción", escribió Becky Espinosa en una publicación compartida en sus redes sociales oficiales.

Becky dedica "Luciérnaga" a Karen Esquivel

De igual manera, la madre de Karen Esquivel comentó que "Luciérnaga es el sentir de una madre que ha perdido una hija por feminicidio. 'Alguien robó la vida que te di yo'. Una frase desgarradora que toca fibras del alma. Espero ayude a que volteemos a ver algo que nadie quiere ver, pero que es necesario hacerlo, porque sí sucede. Todos estamos expuestos, por eso debemos reaccionar. Exigir justicia violentando es una incongruencia", agregó Becky Espinosa en su comunicado compartido en su cuenta oficial de Facebook.

"Definitivamente hay otras formas de expresarse y de generar una transformación sin hacer daño a nada y a nadie. Por eso decidí participar en esta manifestación artística uniendo mi voz y mi sentir a esta canción, para dejar el mensaje abierto a quien lo quiera escuchar, pero sobre todo transmitirle a las madres que han pasado por lo mismo que yo, que no merecemos sentir esa culpa que quema, ante un suceso impredecible y fuera de nuestro alcance. Gracias Pepe Madero por atreverte con tu talento y de manera magistral a abordar un tema tan delicado y frágil, por invitarme a participar en esta canción que puede sensibilizar a esta humanidad que a veces es inhumana, tocar el alma de mucha gente y lograr un cambio que alivie este mal", agregó Becky Espinosa.