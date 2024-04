Conferencia Episcopado Mexicano advierte que la Santa Muerte proviene del mal y se usa con fines criminales

Desde el fin de semana pasado, se hizo viral una playera de la Santa Muerte y con un mensaje que hace alusión al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual ha causado furor y cierto impacto en diversas cúpulas sociales y religiosas.

Al respecto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alertó a la población sobre el uso de este tipo de imágenes y su glorificación: "Como Iglesia, denunciamos enérgicamente esta glorificación de la violencia y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se unan en un rechazo total a estas prácticas "del mal".

Al respecto, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio, que transmite en la frecuencia del 98.5 FM, Monseñor Ramón Castro Castro, secretario nacional del CEM, destacó que esta figura no es una deidad ni un santo, pues solo es una verdad a la que todos se van a enfrentar, por lo que reprobó su idolatría que, en muchas ocasiones, se utiliza para cometer ilícitos.

Yo creo que no es algo para reírnos y tener un origen de humor, estos es un signo de la narcocultura que estamos viviendo. No hay que decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, no hay que confundir.