CEM pide a INE atender bardas de iglesias pintadas con campaña política

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a las autoridades electorales que intervengan en el tema de las pintas políticas que se han hecho en las bardas que rodean las iglesias del país durante este periodo electoral.

Nuestra labor no es andar vigilando, que sepan los ciudadanos y las ciudadanas que si alguna de nuestras paredes están pintadas, no es porque nosotros lo hayamos permitido ni las hayamos rentado la barda en todo el país y lo digo a nombre de todos los obispos, para que no nos requieran y si el INE puede, vaya a pintar de blanco cuando un espacio nuestro esté siendo pintado”, afirmó Rogelio Cabrera, presidente de la CEM.