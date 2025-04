Con elección judicial, tenemos la oportunidad de reinventar el sistema de justicia: Artemio Zúñiga

El candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Artemio Zúñiga, habló en entrevista con Maca Carriedo para Heraldo Radio sobre el inicio de su campaña para contender por un cargo en la elección judicial que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio del 2025.

Al respecto, señaló que las personas candidatas que buscarán un cargo del Poder Judicial y que se encuentran en campaña, tienen la oportunidad de cambiar y modificar cómo debe ser una elección.

"Este es un llamado a mis compañeros y compañeras candidatas a que elevemos el nivel de debate, me parece que la ciudadanía lo que requiere es estar informada y tener propuestas claras, se lo merece", declaró.

Asimismo, Artemio Zúñiga subrayó la importancia de no desconocer la percepción de la ciudadanía, la cual siente que no hay justicia en en el país, que la justicia es tardada y que hay corrupción, "tenemos la oportunidad de revalorar, resignificar y reinventar el sistema de justicia".

"Tenemos un gran reto, las personas el principal reclamo es que en México no hay justicia y que nuestros procesos son lentos, son oscuros, que no hay rendición de cuentas, que no hay transparencia, si esa es la percepción debemos cambiarla y transitar hacia una cultura de la legalidad", afirmó