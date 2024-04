AMLO pide a la FGR aclarar la afirmación de que México es campeón en fentanilo: “es muy alarmista”

Desde el atril de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a aclarar si es cierto que México es “campeón en fentanilo”, como afirmó el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, pues calificó la información de “alarmista”.

En la Mañanera, el mandatario federal dijo que la FGR junto a la Marina están haciendo desde hace mucho tiempo una investigación sobre precursores químicos y “destruyendo como nunca” narcolaboratorios.

El mandatario federal dijo que la FGR y la Marina realizan una investigación. Foto: Presidencia

¿México es el principal productor de fentanilo?

“Pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo sí hay una gran diferencia, que eso es lo único que quiero que precise la Fiscalía, eso es lo único, para que ellos nos digan la realidad”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que “a lo mejor hoy o mañana la Fiscalía informa sobre esto, y en libertad, eh, en libertad”, reconociendo que se trata de una institución autónoma.

“No tenemos nosotros ninguna preocupación si es que eso que han informado es real y no tenemos preocupación porque todos los días están trabajando, pero hay que esperar, no puedo decir que fue una exageración ni puedo decir que no sea cierto, mejor vamos a esperar cuáles son sus fuentes, por qué llega a esa conclusión porque el fentanilo entra a EU por EU, entra por Canadá y también por México donde se elabora con sustancias químicas que se introducen por contrabando, pero la cantidad es no precisa, hay que ver que la Fiscalía nos informe”, resaltó.

Para el mandatario federal, información de este tipo se está usando en la presente época de elecciones “porque pues nos quieren perjudicar”, y lo relacionó también con que “están enojados en las agencias del gobierno de EU”.

“Que no deben enoiarse tampoco, serenidad y paciencia. Nada, vamos al debate con objetividad, hay que decir la verdad. Pero les mando a preguntar, por qué tardan tanto en el juicio de García Luna, y con todo respeto, eh”, agregó.

