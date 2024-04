Pan Bimbo Cero Cero: la receta rica y saludable que puedes incluir en tu dieta

Durante los últimos días el Pan Bimbo Cero Cero ha estado en el ojo del huracán y esto se debe a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio de calidad en el que exhibió que dicho producto no es tan “cero” como promete serlo pues contiene más cantidad de azúcar de la que dice tener en su empaque, no obstante, esto no significa que sea un mal producto o que se deba de dejar de distribuir, por lo que en esta nota te diremos cómo es que puedes incluir dicho pan de caja en tu dieta de manera saludable con una rica receta.

Como se dijo antes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio de calidad en que analizó 46 marcas de pan de caja para determinar cuál es el más saludable del mercado mexicano y aunque no se presentó un ranking, una de las principales sorpresas de este estudio, el cual, se puede consultar en la Revista del Consumidor de abril, es que la línea “Cero Cero” de Bimbo fue señalada de no ser veras en la información nutrimental que declaran.

En el caso del Pan Bimbo Cero Cero, se exhibió que en su empaque señalaba que tenía 1.5g de azucares totales, sin embargo, realmente tienen 5.7 g, además se reportó que tenía menos cantidad de proteína de la que señala su empaque pues solo contiene 12.4 y en la información nutrimental se declara 15g.

Por su parte, en Pan Bimbo Cero Cero Multigrano declaraba tener 1.2 g de azucares totales, sin embargo, el estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), arrojó que tenía 4.3 g.

Es importante señalar que, pese a este señalamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los productos de la línea Cero Cero de Bimbo no fueron sacados del mercado y si son considerados saludables, sin embargo, su consumo se debe priorizar tomando en cuenta su información nutrimental para evitar cualquier tipo de problema en los consumidores.

El Pan Bimbo Cero Cero salió bien evaluado en el rubro de la cantidad de sodio. Foto: Bimbo

¿Cómo se puede comer de manera saludable el Pan Bimbo Cero Cero?

Para esta receta, la cual se llama, canastitas de pan, se necesita un paquete de Pan Bimbo Cero Cero, unos cuantos champiñones, jitomate, chile y huevo y la preparación de este platillo no te quitará más de media horas, por lo que a continuación te diremos qué debes hacer paso a paso.

Lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a 175 grados, posteriormente, aplastar el Pan Bimbo Cero Cero con la ayuda de un rodillo y una vez listo acomodarlo en un molde para que queden en forma de canastitas y llevarlos al horno por cinco minutos para que queden firmes.

Una vez que estén listos se rellenan con los champiñones, jitomate, chile y huevo, incluso, se puede agregar un queso bajo en sal para gratinar y en cuanto estén llenas las canastitas de pan se deben llevar al horno nuevamente, donde deberás dejarlas cocinar por alrededor de 15 minutos y una vez fuera se pueden decorar con cilantro o perejil cortado en pequeños trozos.

Cabe señalar que, para esta receta no es necesario emplear sal y mucho menos azúcar, por lo que sin lugar a dudas esta receta además de ser muy rica, también es una muy buena aliada para el cuidado de la salud.