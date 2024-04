Autobús atropella a ciclista en las calles de Querétaro y huye sin detenerse: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un ciclista es arrollado por un autobús en las calles de la capital de Querétaro y lo que más indignación ha provocado es que el chofer de la unidad de transporte público ni siquiera detuvo su marcha y huyó del lugar, por lo que, como era de esperarse, las imágenes han provocado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Este desafortunado incidente fue captado por cámaras de seguridad y según la información de la grabación fue en punto de las 15:08 horas del pasado lunes 22 de abril cuando un ciclista que circulaba por la Avenida Revolución de la colonia Felipe Carrillo Puerto fue arrollado por la unidad del QroBús.

En las imágenes se puede apreciar que el ciclista se encuentra circulando por la calle con normalidad cuando una unidad del QroBús pasa a toda velocidad junto a él y lo arrolla, afortunadamente el impacto no fue con la parte frontal de la unidad, sino con el costado, no obstante, de igual manera el hombre que circulaba en bicicleta salió proyectado y en la grabación se puede ver que su cabeza cae a tan solo unos centímetros de las llantas del autobús, el cual, como se dijo antes, no detuvo su marcha para tratar de auxiliar a la persona que atropelló.

Desafortunadamente en la grabación difundida del atropellamiento del ciclista no se alcanza a percibir el número económico de la unidad del QroBús, sin embargo, en plataformas digitales han pedido a las autoridades y a la empresa responsable de la operación del referido sistema de transporte público que inicien una investigación para localizar al chofer responsable, sin embargo, ninguna de las dos entidades se ha pronunciado al respecto.

La cabeza del ciclista cayó a centímetros de las llantas de QroBús. Foto: Especial

Hospitalizan a ciclista tras haber sido atropellado por el QroBús

En la parte final de la grabación se puede apreciar que un vecino de la zona se acerca a auxiliar al ciclista arrollado por el QroBús y de acuerdo con los informes de distintos medios locales, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona donde fue reportado como estable pues las lesiones que sufrió afortunadamente no fueron de gravedad.

Como se dijo antes, las imágenes del atropellamiento del ciclista generaron indignación en plataformas digitales, además, cientos de usuarios también hicieron un llamado a las autoridades queretanas para regule el estacionamiento de automóviles en avenidas principales pues así se tendría más espacio para la circulación y se evitarían muchos de estos accidentes, no obstante, como se dijo antes, las autoridades todavía no se pronuncian sobre este caso.