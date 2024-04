Culpan a negocio de carnitas por fuertes derrapes y accidentes en Iztapalapa

Motociclistas han informado que en la colonia Leyes de Reforma de la alcaldía Iztapalapa, existe un cruce peligroso debido a los desechos que tira un puesto de comida. Se trata de las avenidas Canal de Tezontle y Guerra de Reforma, en un horario de jueves a domingo durante las mañanas y las tardes.

En los videos que comenzaron a circular por las redes sociales, se puede ver que en el mismo cruce ubicado en la alcaldía Iztapalapa, muchas motocicletas caen debido a que se vierte agua con jabón y grasa constantemente. Gracias a los equipos de seguridad, se han salvado los conductores.

Lamentablemente hay accidentes que ponen en peligro la vida de los motociclistas, al tratarse de una vía rápida pueden ser atropellados por otros automóviles y por el Metrobús que tiene un carril exclusivo en esta zona, razón por la que han empezado a quejarse de ello para que las autoridades intercedan.

"He visto y me ha tocado que me he caído. A raíz de que le dije a un chavo que les reclamara, los de las carnitas pusieron unas lonas que dice piso resbaloso, pero no se van a hacer responsables de mis lesiones, obviamente", dijo uno de los testigos en medios locales.