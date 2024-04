Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron en sus redes sociales que iniciaron una investigación en el caso del albergue Pergatuzoo, cuya directora denunció ante las autoridades y públicamente en sus redes que es víctima de la delincuencia.

En un comunicado, aseguraron que ya se sigue el caso, mismo en el que buscarán el esclarecimiento de hechos denunciados ante esta Institución por la presunta comisión de delitos de extorsión y maltrato animal. El albergue de animales se encuentra en el municipio de Nicolás Romero, Edomex.

Sigue leyendo:

Cae Armando "N" en Michoacán, presunto feminicida de una niña de 7 años

Protegerán a la directora y animales del albergue Pergatuzoo

Hay más de dos mil animales, entre perros, gatos y caballos, entre otros. Crédito: Pergatuzoo / Facebook

"En relación a ello, Policías de Investigación (PDI) han contactado a la posible víctima identificada con iniciales A.M.C.V. con el fin de recabar su entrevista a quien el Agente del Ministerio Público estableció medidas de protección", informaron en el comunicado a la opinión pública.

En este contexto, dieron a conocer que los elementos de la Fiscalía se constituyeron en el domicilio del albergue para constatar el estado en el que se encuentran los animales, y aseguraron que seguirán con las indagatorias, mientras que el albergue podrá contar con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Albergue Pergatuzoo informa que son víctimas de una extorsión en Nicolás Romero

La Directora aseguró que fueron amenazados y golpearon a un trabajador. Crédito: Facebook / Pergatuzzo

A través de un video en las redes sociales, la directora del albergue Pergatuzoo, Ana Vargas, informó que ha recibido amenazas de extorsión, derribaron sus bardas y golpearon y amenazaron al trabajador que estaba construyendo las perreras. Ahora ya no hay ningún voluntario ni trabajadores que quieran ayudar a los animales que rescataron.

"Estoy sola porque tengo amenazas de extorsión, sola defendiendo este lugar. Fui hasta Toluca para denunciar extorsión y tentativa de secuestro. No me han dado seguridad. No hay nadie que nos defienda. Nos vamos a defender solos, tenemos el valor, el coraje y las armas. Por estos animales nos vamos a defender y los vamos a defender aunque nos cueste la vida", dijo la directora en las redes sociales.

Te puede interesar: Aparatoso accidente deja largas filas de carros en Guadalajara: una camioneta de carga estuvo implicada

En el video se puede ver que no solamente tienen perros, también cuida burros, mulas, patos, guajolotes, gatos, así como caballos que no tienen otro hogar. Son más de 2 mil 230 animales, de acuerdo con la propia información de Pergatuzoo. Ana también denunció públicamente que le robaron 8 mil pesos que estaban destinados a la comida de los animales.