Atacan a balazos casa de excalcalde de Catorce, en San Luis Potosí

La víspera del inicio de campañas electorales locales en San Luis Potosí, sujetos desconocidos balearon la casa de Román Castillo Alvarado expresidente municipal del pueblo mágico de Catorce, en la región Altiplano de San Luis Potosí, sin que hubiera heridos, aunque los gatilleros dejaron un mensaje de contenido político-electoral.

Los gatilleros dejaron un mensaje político electoral

Balean casa de Román Castillo

La casa del ex edil en la localidad Estación Catorce recibió impactos de bala en la fachada y en al menos dios camionetas que tenía estacionadas; los agresores dejaron una cartulina que con faltas ortográficas textualmente decía: “Este es un ultimátum diriguido a Román Castillo para pedirle que se haga a un lado y deJe de apoyar a la persona Ricardo Rocha si no también su hijo pagará las consecuencias, este es un aviso para estos Priístas, más avisos no habrá Tenemos sus ubicaciones”.

El Comité Directivo Estatal del PRI reaccionó y dio a conocer que Román Castillo presentó la denuncia con el número de expediente CDI/FGE/II/D02/00716/24 ante el Agente del Ministerio Público del municipio vecino de Cedral.

Investigan ataque a exfuncionario

Lamentó que el exprimer edil reciba este tipio de atentados por apoyar al candidato tricolor a la alcaldía, Ricardo Rocha, y exigió a las autoridades que investiguen a fondo el atentado y se dé con los responsables materiales e intelectuales para que se les sancione.

