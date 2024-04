Joven se equivoca y transfiere dinero de graduación a enfermera, buscan recuperarlo: "regrésenos nuestra feria"

Un error durante la transferencia ha puesto en peligro la fiesta de graduación de 25 estudiantes de la licenciatura en Enfermería del estado de Tamaulipas. El caso se hizo viral luego de que una de las organizadoras informó lo que sucedió. Ella tenía que transferir 24 mil pesos para liquidar la renta del salón, sin embargo, lo hizo hacia la cuenta de una enfermera que hasta el momento no ha regresado el dinero.

Los hechos ocurrieron desde el pasado 3 de marzo, cuando se hicieron los movimientos, incluso las jóvenes universitarias se han manifestado durante la tarde de este martes 16 de abril en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde labora Alejandra "N", profesional de la salud que tiene el dinero.

La enfermera le ha dado respuestas negativas

"El día 3 de marzo se hizo una transferencia para liquidar un salón y por error se fue a la cuenta de Alejandra, la cual yo tenía como contacto debido a que mis prácticas le compré unas gorras y no me había percatado que había guardado esa cuenta", dijo Rosa Flores en entrevista para El Sol de Tampico.

Las negativas de la enfermera por regresar el dinero

Rosa ha comentado que se percató del error hasta la noche del 3 de marzo, por lo que al día siguiente se intentó comunicar con Alejandra para buscar la devolución. Sin embargo, ella las bloqueó de los contactos y no ha querido hablar con ellas, temen que el dinero no sea regresado.

Debido a la situación, acudieron a las instancias legales, con la Fiscalía General del Estado (FGE), pero en la dependencia les explicaron que no había un delito que perseguir. "Nos dijeron que no procedía, porque había sido un error mío, ella podía regresar o no el dinero", agregó.

La cantidad transferida fue de al menos 24 mil pesos

"Alejandra, ratera, regrésanos nuestra feria" y "no nos robaste dinero, nos robaste un sueño", fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la manifestación. Incluso han sospechado que la trabajadora de la salud ya utilizó el dinero para una vacaciones.

¿Qué hacer si me equivoco con una transferencia?

Gracias al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios(SPEI) del Banco de México te permite a ti y a cualquier usuario enviar y recibir transferencias en cualquier momento, por lo que si te equivocas al enviar una transferencia por un número o similar deberás hacer esto: