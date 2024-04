Garantizada, la seguridad durante Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, dice AMLO

Está garantizada la seguridad en la 87 Convención Bancaria que se realizará el 18 y 19 de abril en Acapulco, Guerrero, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de que fue cuestionado que este fin de semana un grupo incendió cuatro vehículos de transporte público en el puerto de Acapulco, además de que asesinaron al jefe de tránsito.

-¿está garantizada la seguridad de estos eventos (Bancaria) señor presidente?, se le cuestionó.

-Sí, sí, además hago un llamado a los que quieran sacar raja política, de manera oportunista a que actúen con responsabilidad, acotó. Por ello, llamó a los provocadores a cambiar esa actitud.

“No hago el llamado al pueblo de Acapulco, porque la gente de Acapulco es muy responsable y quiere mucho al puerto y además sabe que todo esto es en beneficio de los acapulqueños. El llamado no es para ellos, el llamado es para provocadores, sectarios, que piensan que de esta manera van a causar daño, a la transformación. No, no, lo que hacen es se exhiben más y no van a contar nunca con el respaldo de los ciudadanos”,

Afirmó que solo se puede triunfar si se tiene el apoyo del pueblo, y en caso de que se tenga diferencias con el movimiento que encabeza están las elecciones para que se manifiesten.

“Ahí se pueden desquitar pero que siempre luchemos por la vía pacífica, por los causes legales y por la vía electoral. ¿Por qué tiene que ser a gritos y a sombrerazos? ¿Para qué es el voto pues? Y ya no es el tiempo de antes. Ahora el voto es libre, es secreto pues cada quién, pero además que dejen a la gente que no se crean mucho que son los grandes dirigentes y que ellos van a titular el comportamiento de las masas, no es para tanto”; aseguró.