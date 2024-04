IMSS-Bienestar ofrece plazas de hasta 50 mil pesos mensuales en el sector salud

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el lanzamiento de una nueva convocatoria para profesionales de la salud, donde se implementa un bono adicional con el que los salarios de algunos médicos especialistas podrían llegar hasta los 50 mil pesos.

Asimismo, recalcó, durante la conferencia matutina de este jueves 11 de abril, que este mecanismo es para garantizar el acceso a la salud de mexicanas y mexicanos que viven en zonas rurales en 23 entidades federativas.

Convocatoria del IMSS-Bienestar

Buscan mejorar la atención Foto: IMSS

Se trata de 4 mil 10 vacantes nuevas para médicos generales y médicos especialistas que deseen laborar en unidades médicas del IMSS-Bienestar ubicadas zonas rurales y con difícil acceso a la salud. Para incentivar a la movilidad de los médicos especialistas a los 282 hospitales, se ofrecerán bonos de 10 mil 979 pesos, con lo cual, sus percepciones económicas podrían pasar de 39 mil 21 hasta 50 mil pesos mensuales.

A detalle, se explicó que son dos bonos, el de 10 mil 979 y otro de 10 mil, pero dependerá de la zona en la que accedan a trasladarse, pues el proyecto está dividido en Zona 2 y Zona 3. Asimismo, dijo que las especialidades que buscan son:

Cirugía general

Anestesiología

Ginecología y obstetricia

Medicina interna

Pediatría

Urgencias

Estados beneficiados

El registro para los especialistas comenzó el martes 9 y termina el martes 23 de abril. Para participar, el interesado que cumpla con los requisitos deberá registrar su Clave Única de Registro de Población (CURP), teléfono de contacto y correo electrónico en el siguiente enlace. Asimismo, se detalla que los estados donde se solicitan médicos especialistas son:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Ciudad de México Colima Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Cabe recordar que esto forma parte de la campaña nacional de salud para satisfacer la demanda de médicos especialistas conforme a la población mexicana, pues la Secretaría de Salud (SSa), con la llegada del COVID-19 a México, alertó desde 2020 sobre la falta de estos empleados del sector salud, por lo cual, se busca una mejor distribución de este recurso.

Finalmente, se recalca que las entidades federativas que no se sumaron al programa de IMSS-Bienestar no gozarán del incremento en médicos especialistas. Con ello, se destaca que los estados que no quisieron sumarse a este programa federal son gobiernos de la llamada oposición política (excepto Yucatán), pues no confían en este mecanismo de salud.