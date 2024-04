Mujeres con Bienestar: alertan a beneficiarias sobre fraudes vía WhatsApp

Las autoridades del Estado de México emitieron una advertencia para las beneficiarias del programa social denominado Mujeres con Bienestar pues resulta que se dio a conocer un nuevo modus operandi de grupos delictivos que buscan sacar provechó estafando personas que reciben este apoyo económico de manera bimestral a través de WhatsApp, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que no seas una víctima de estos delincuentes.

La secretaría de las Mujeres del Estado de México fue la institución encargada de emitir esta alerta a través de sus redes sociales y en su texto advirtió que el modus operandi de estos grupos criminales consiste en contactar vía WhatsApp o Facebook a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar ofreciendo préstamos o simplemente realizando cobros para supuestamente agilizar el registro, sin embargo, dicha dependencia señaló que este tipo de prácticas son falsas pues no se maneja ningún tipo de intermediarios para otorgar este apoyo, además, señalan que todos los trámites son gratuitos.

Mujeres con Bienestar otorga un apoyo económico de forma bimestral a sus beneficiarias. Foto: IG: MujeresEdomex

En adición a esta advertencia, la Secretaría de la Mujer reiteró que el único medio para poder solicitar este apoyo y para obtener información sobre el funcionamiento del programa es el portal oficial de Mujeres con Bienestar, al cual, se puede ingresar haciendo click en este enlace.

“¡Que no te sorprendan! El sitio: https://mujeresconbienestar.gob.mx/ es el único medio a través del cual puedes ingresar tu solicitud para el programa #MujeresConBienestar. Si te contactan vía WhatsApp o a través de Facebook brindándote préstamos o te cobran para agilizar tu registro, no les creas, la información es falsa. Comparte este post para que llegue a más mujeres y no sean víctimas de estafa, ¡Cuidémonos entre todas!”, fue el mensaje difundido en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer del Estado de México.

Las autoridades del Estado de México alertaron a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar sobre estos fraudes. Foto: IG: SeMujeresEdomex

¿Cómo se puede solicitar el apoyo económico de Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar consiste en un apoyo económico de 2 mil 500 pesos, el cual se otorga de manera bimestral a mujeres del Estado de México que se encuentren en una situación económica vulnerable, además, las derechohabientes de este programa tienen acceso a otros beneficios como un seguro de vida, asistencia funeraria, asistencia dental, oftalmológica, psicológica, legal y financiera, entre muchos otros.

Cabe mencionar que, actualmente el registro a este programa se encuentra suspendido desde el pasado 1 de marzo por indicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) pues se impuso una veda electoral que prohíbe el registro y entrega de este tipo de programas pues pueden ser utilizados con fines políticos.

Hasta donde se sabe, esta veda electoral culminará en cuanto termine la jornada electoral del próximo 2 de junio, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales para saber la fecha exacta de la reanudación del registro a Mujeres con Bienestar.