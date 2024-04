Diana Bovio cumple su fantasía con la película “Amor y matemáticas”

Diana Bovio es una actriz que cobró fama por su trabajo en “Mirreyes VS. Godínez” (2019) o “Cindy la regia” (2020), pero tiene más de una década en el mundo de la actuación, y aunque está orgullosa de esos trabajo, deseaba papeles más profundos que le permitieran salir de su zona de confort, como en “Amor y matemáticas”.

“Esta película es una fantasía cumplida, por donde la vea. Primero por trabajar con Claudia Sainte-Luced, y segundo, porque es un personaje al que pocas veces tengo acceso, porque

me tienen un poco clasificada en la comedia comercial y me es difícil llegar a estos trabajos, pero desde que leí el casting me enamoré del papel”, aseguró la actriz.

La película narra la vida de “Billy” (Roberto Quijano), quien en su juventud formó parte del grupo "Equinoccio", pero ahora es un padre de familia que no sabe qué hacer con su vida, hasta que conoce a “Mónica” (Bovio), una mujer que en su adolescencia era fan de la banda y hasta quería tener una relación con “Billy”, por lo que lo motiva a seguir su carrera como cantante.

“Insisto en que es una fantasía cumplida, porque Claudia crea una atmósfera diferente, desde entrar al set era distinto, tenía un ritmo diferente y tenía un personaje con más capaz y carne, y cuando leí el guion me di cuenta que era un gran proyecto y un gran reto, pero por proyectos como éste fue que me hice actriz, sin menospreciar todo lo que he hecho”, agregó.

Bovio está feliz porque en el largometraje de 85 minutos de duración, no encuentra nada de ella, considera que es como si fuera otra persona, por eso cree que este trabajo fue como una masterclass, ya que ahora cada casting lo hace pensando en todas las indicaciones que le dio Claudia, a quien agradeció mostrarle que podía hacer algo totalmente distinto.

“Incluso cuando hago comedia, pienso mucho en ella, porque me ayudó a encontrar un lugar distinto dentro de mí para abordar los personajes”, señaló.

En ese sentido, está feliz por poder ser más selectiva a la hora de escoger nuevos personajes:

“Aunque siga haciendo cosas bastante comerciales, porque también tienen su valor, busco trabajos complejos e importantes, en los que pueda sacar el lado humano, para que no se sienta que es el mismo papel”.

CRECE COMUNIDAD

El guion de esta historia fue escrito por Adriana Pelusi, a quien le costó trabajo levantar el proyecto porque todos los productores que veía querían cambiar el lugar, la trama y hasta meter personajes del narco, pero ella era fiel a su idea de mostrar su ciudad sin clichés.

“La génesis de la historia surge de una necesidad de hablar sobre Monterrey, desde un lugar que la gente no conoce… Además de hablar de personajes con pasiones locas, que tienen objetivos de vida en los que la gente no cree, como los clubs de fans, que me encantan porque tienen una pasión tremenda y son capaces de cosas incomprensibles, pero maravillosas”, afirmó Pelusi.

A DETALLE

La película se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2022.

Su presentación nacional fue en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El filme es distribuido por Neverlanding Pictures y llegará a 120 salas.

En la cinta también participan Daniela Salinas, Homero Guerra y Marco Alonso Polo Guerra.

2009 empezó su carrera la actriz.

85 minutos dura la película.

MAAZ