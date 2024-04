Llama Alfredo Ramírez a “no politizar” asesinato de alcalde de Churumuco

MORELIA, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a no politizar el reciente asesinato del alcalde de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, ocurrido el sábado pasado en Morelia.

Luego de lamentar el homicidio del presidente municipal, el mandatario estatal pidió que este caso de violencia no sea utilizado para fines políticos en medio del proceso electoral.

“Muy desafortunada la pérdida de la vida humana de nuestro amigo, el presidente municipal de Churumuco, tenemos mucho trabajo en Churumuco con él, y creo que también es relevante el tema de no politizar, no usar la tragedia humana para hacer política, es muy bajo aprovechar electoralmente el tema, pero sobre todo el que no usemos la seguridad en temas políticos”, señaló.

Recordó que el homicidio del presidente municipal de Churumuco, en el que también resultó lesionado su hijo de 13 años de edad, ocurrió en la ciudad de Morelia en una zona céntrica; “ya se está llevando a cabo el funeral en Churumuco, en su pueblo, se está brindando todo el apoyo correspondiente”, aseguró.

Ramírez Bedolla refirió que en Churumuco hay suficiente seguridad pues reiteró que en esa región operan las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOIs), que han derivado en el reciente desmantelamiento de un taller de elaboración de explosivos.

Guillermo Torres Rojas llegó a la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aunque en 2022 se integró a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), será el partido tricolor el que deberá presentar su propuesta para alcalde sustituto ante el Congreso de Michoacán.