¿Hay contingencia ambiental en CDMX hoy viernes 8 de marzo? Estos son los autos que no circulan

Durante las últimas horas cientos de automovilistas de la Ciudad de México se han cuestionado si se mantendrá el Doble Hoy No Circula el viernes 8 de marzo, por lo que a continuación te decimos qué es lo que determinaron las autoridades capitalinas para que tomes las previsiones necesarias en tus traslados y no te conviertas en acreedor a una multa.

Es importante señalar que la implementación del Doble Hoy No Circula se origina cuando la calidad del aire es considerada como mala, por lo que se busca favorecer el medio ambiente reduciendo las emisiones originadas por el vasto parque vehicular y es la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), quien se encarga de gestionar dicho programa.

Sigue leyendo:

Metro CDMX: reportan retrasos en las líneas 1 y 3

8M 2024: estas calles estarán cerradas por la marcha del Día de la Mujer en CDMX

El programa Hoy No Circula se implementa con la intención de favorecer el medio ambiente. Foto: Cuartoscuro

¿Hay contingencia este viernes 8 de marzo?

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las concentraciones de ozono no alcanzaron los niveles necesarios para implementar las medidas de contingencia ambiental, por lo que este viernes 8 de marzo no habrá restricciones al parque vehicular por contingencia ambiental, a excepción de las habituales que se señalan en el programa Hoy No Circula.

Este viernes 8 de marzo no hay contingencia ambiental. Foto: Cuartoscuro

¿Qué autos no circulan este viernes 8 de marzo?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula del viernes 8 de marzo, los autos que no pueden circula en la Zona Metropolitana del Valle de México son todos aquellos que cuenten con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, así como autos que circulen con permisos.

Los autos que están exentos a las medidas del programa Hoy No Circula son todos aquellos los que cuentan con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos debido a que sus niveles de emisiones son bajos o nulos, en el caso de los vehículos eléctricos, por lo que no afectan al medio ambiente.

Es importante señalar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire, así como de las condiciones meteorológicas, por lo que en caso de ser necesario puede entrar en vigor el plan de contingencia ambiental por ozono y por ello, se recomienda a la población a mantenerse atenta a la información oficial que emitan las autoridades.

De acuerdo con el último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, al corte de las 6:00 horas de este viernes 8 de marzo el índice aire y salud es aceptable, sin embargo, debido a la presencia de contaminantes el nivel de riesgo a la salud es moderado, por lo que la única recomendación está dirigida a grupos vulnerables y consiste en reducir o evitar las actividades vigorosas al aire libre.