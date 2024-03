Toma nota, estas son las estafas bancarias que son tendencia este 2024

Muchas personas buscan oportunidades para hacer crecer su dinero rápidamente. Lamentablemente, muchas de ellas resultan víctimas de estafas que les hacen perder sus ahorros. Un informe de una empresa de ciberseguridad alertó sobre cuáles las estafas bancarias que existen actualmente.

En ese sentido, la empresa de ciberseguridad Kaspersky registró un aumento constante en el número de amenazas a celulares. La empresa especializada reconoció casi 33,8 millones de ataques, lo que representa un aumento del 50% con respecto a las cifras de estafas del año anterior. Según los datos, el tipo de ataque más común fue el adware, que representó el 40.8% de todas las amenazas detectadas.

Existen numerosas aplicaciones infiltradas en Google Play.

Fuente: Pinterest

Evita caer en estas estafas

El ataque informático más común fue el adware, un tipo de software que muestra anuncios emergentes no deseados y que llegó a ocupar hasta el 40,8% de todas las amenazas detectadas. Estos intentos de hackeos llegan a través de tiendas de aplicaciones oficiales y no oficiales y pueden realizar las estafas a muchas personas. Los profesionales de Kaspersky observaron numerosas aplicaciones infiltradas en Google Play. Una de las más comunes son las que se refieren a inversión, totalmente falsa y a través de la cual engañaron a los usuarios con ingeniería social para robar datos personales.

En ese sentido, obtenían números de teléfono y nombres completos, que luego eran agregados a las bases de datos utilizadas para el fraude telefónico. Vale mencionar que aún siguen las estafas a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Según el informe de la empresa de ciberseguridad afirma que existe una notable tendencia al alza en los ataques dirigidos a dispositivos móviles.

Sigue en alza las estafas dirigidas a los teléfonos. Fuente: Pinterest

Si no quieres ser víctima de estafas bancarias debes mantenerte siempre alerta y evita caer en posibles engaños. Recuerda siempre verificar que la dirección de correo sea de un mail del banco, que el sitio web cuente con el candado y el protocolo de seguridad https y nunca entregues datos bancarios y personales vía telefónica. En lo posible no uses, si debes hacer alguna transacción, conexiones a Internet poco seguras, como redes Wifi abiertas.