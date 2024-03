Alertan sobre riesgos por tratamientos de infertilidad aplicados por médicos sin especialidad

Para evitar que se afecte el patrimonio e incluso la salud mental en parejas que desean lograr un embarazo, debe legislarse para evitar que médicos sin especialidad, realicen procedimientos que además de costosos, de no realizarse con la experiencia necesaria, pueden traer consecuencias de salud, principalmente en las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad.

En redes sociales se ha incrementado la publicidad; sin embargo, en algunos casos son ginecólogos sin especialidad, lamentó el doctor Saúl Ruíz Muñoz, médico gineco-obstetra, con sub especialidad en Medicina Reproductiva y Endocrinología Ginecológica.

Se busca evitar que médicos sin especialidad realicen procedimientos costosos para lograr un embarazo. Foto: Ilustrativa

Hasta ahora no hay una ley de reproducción asistida en México como si la hay en otros países como España, y hay tratamientos que no se deben hacer en mujeres de mayor edad o solo se deben realizar un par de ocasiones algunos procedimientos.

"Se desgastan económicamente, emocionalmente, que luego eso es súper complicado porque reponerse de tratamientos fallidos es bien difícil, pero también hay otros riesgos, como son la práctica. Para poder hacer este tipo de procesos, es decir, hacer extracción de óvulos a veces pareciera súper sencillo... pero gente que no tiene experiencia y que hace este tipo de tratamientos, pues tiene riesgos de lesionar órganos internos, como son los intestinos, algunos vasos sanguíneos muy importantes. ¿Y qué pasa? Que a veces, pues pueden ser punciones o que no se dieron cuenta y ni siquiera revisan después, ponen en riesgo pacientes; pueden tener sangrados, pueden tener peritonitis por lesionar, por ejemplo, intestinos, etc".

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen más de 186 millones de personas o de parejas que tienen problemas de infertilidad en el mundo y en México hay alrededor de cinco millones de parejas con infertilidad, entonces cada año se agregan alrededor de 500 mil casos nuevos de infertilidad en México.

La infertilidad no sólo afecta al hombre o a la mujer y prácticamente comparten el 40 por ciento de causas tanto la mujer como el hombre y hay un 20 por ciento en el cual son causas que son mixtas, es decir, que se comparten, por eso la evaluación inicial tiene que ser a la pareja, señaló el experto.

Entre las causas, el médico mencionó que en las mujeres existe un reloj biológico que dicta a qué edad empiezas a tener óvulos de buena calidad, a qué edad se empiezan a acabar.

"Está bien determinado que a partir de los 30 años empieza ya a haber una declinación en la fertilidad, se empiezan a acabar los óvulos, pero a partir de los 35 años que es una edad límite para nosotros en fertilidad, empieza a haber un descenso acelerado en la cantidad de óvulos, pero lo más preocupante es que se eleva el riesgo de anomalías cromosómicas, disminuye la calidad de los óvulos y esto ya es más evidente después de los 38 ó 40 años en que el riesgo de llegar a tener un bebé con alteraciones como síndrome de Down, Edwards, alteraciones sexuales, etcétera ya empieza a ser más evidente".

En la parte del hombre pues principalmente son alteraciones ya sea en la producción de espermas, en la disminución de la movilidad y todo esto a veces va más relacionado también con cuestiones de contaminación, el estrés, el consumir sustancias que pueden afectar la calidad de semen como es el tabaquismo, en el cual se ha visto que el tabaquismo pues obviamente tiene muchísimas sustancias nocivas y afectan a los espermas en que fragmentan el ADN que tienen los espermatozoides.

Finalmente, el experto recomienda que antes de someterse a un proceso de fertilización o de fertilidad, chequen el historial del médico yen el caso de los centros de fertilidad, también tienen que estar certificados por la Cofepris, que es la que regula toda esta cuestión sanitaria y preferiblemente contar también con avales internacionales como es la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida.

"Por ejemplo cuando están buscando, ahorita con todo esto de redes sociales, si están buscando información acerca de la fertilidad y empiezan a encontrar clínicas de fertilidad o médicos que hacen fertilidad, ahí es donde, pues tienen que preguntar al doctor su cédula, y nadie debe tener un problema en dar su número de cédula, y checar eso y por lo menos estar seguro de que estoy acudiendo con un médico que hizo mínimo dos años de (especialidad en) fertilidad".

