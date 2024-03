Cambios entre bancadas: ahora José Guadalupe Fletes Araiza deja el PRI y se va con Morena

Siguen los "chapulineos" en la Cámara de Diputados, y este martes se registró una baja para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con José Guadalupe Fletes Araiza, que se pasa a la bancada de Morena.

El coordinador parlamentario del grupo mayoritario, Ignacio Mier, le dio la bienvenida y lo presentó ante los medios de comunicación, notificando de manera oficial, la incorporación del legislador federal por Jalisco.

José Guadalupe Fletes Araiza deja al PRI Foto: Especial

El expriista, que llegó a San Lázaro por el principio de mayoría relativa en el distrito 18, indicó que le dio tres veces victorias al Revolucionario Institucional en sus peores momentos, y en la repartición actual de candidaturas no fue tomado en cuenta, por lo que decidió salir

“Y el no ser tomado en cuenta en las decisiones del partido, el no haber cumplido acuerdos con otros liderazgos del estado, porque camine todo el estado tres o cuatro veces, y bueno, simplemente se repartieron todas las candidaturas entre ellos, entre los amigos, entre la cúpula que llegó ahí al partido, y bueno, soy una persona que me gusta siempre ser escuchado, y siempre hablar por la gente y yo me debo a la gente”, comentó.

José Guadalupe pide una oportunidad en Morena

El diputado federal aclaró que se acercó con el diputado Mier Velasco para pedirle la oportunidad de poder concluir los temas legislativos con Morena, y para hacer equipo con Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum, descartando hacer un berrinche por no tener una candidatura.

“Si, no es un berrinche porque a mí nunca me ha regalado nada el partido, yo no he sido beneficiado nunca, más que, he tenido la credibilidad de la gente, me debo la gente, lo he dicho y les he dado las gracias, entonces, cómo pueden decirle berrinche a ser el diputado más votado en Jalisco, fueron 16 mil votos de diferencia”, comentó.

El expriista milita para Morena Foto: Gobernación.com.mx

Con esta incorporación, Morena mantiene los 201 legisladores, es decir el 40.2 por ciento del total de curules, luego de que la semana pasada, la diputada Susana Prieto Terrazas, anunció su salida de la bancada mayoritaria.

DRV