"Ninguna jueza debe ser violentada por nadie": Mónica Soto

Ninguna jueza debe ser violentada por nadie, ni tener miedo al juzgar o emitir resoluciones apegadas a la paz y a la democracia, enfatizó la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso.

Durante la inauguración del Encuentro Internacional de Juezas de las Altas Cortes para Juzgar con Perspectiva de Género, Soto Fregoso destacó que no se debe confundir la rijosidad de un debate con la violencia hacia las mujeres.

“Que no se confunda la rijosidad del debate, que parece tan democrático, con la violencia hacia las mujeres; no tenemos que aguantar tantita violencia, no tenemos que tolerar ni un, ni un porcentaje de violencia. El alto a la violencia hacia las mujeres juzgadoras tiene un punto final hoy, no permitamos nunca más una juzgadora violentada, discriminada o que por ser mujer también esté estereotipada”, señaló en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de las Juezas.

La magistrada presidenta pidió a las mujeres empoderarse al impartir justicia, además, reconoció la labor de las juzgadoras por sus sentencias dictadas con perspectiva de género en América Latina.

Magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso. Foto: X @TEPJF_informa

“Les incito a que juzguemos sin miedo, que ninguna mujer tenga miedo al juzgar y emitir resoluciones que estén apegadas a la paz, a la democracia y a la visión de igualdad sustantiva”, dijo.

Pidió a las asistentes elaborar, con ayuda de la Fundación Justicia y Género, un documento con 10 puntos para impartición de justicia sin violencia y paritaria.

“Y que llevemos este documento a cada una de nuestras regiones de las cuales estamos. Hay que impulsar a las mujeres juezas, queremos más juezas y queremos menos violencia y menos discriminación con las mujeres que imparten justicia”, invitó.

El magistrado Felipe de la Mata destacó que cada vez hay más juezas y más mujeres ejerciendo cargos públicos.

También señaló que de las 14 presidencias que ha tenido el Tribunal Electoral, sólo tres han sido ocupadas por mujeres y esto equivale al 21.42 por ciento.

“La justicia gana cuando hay más mujeres, la sociedad, la democracia y la libertad ganan porque sólo ustedes conocen las circunstancias para ejercer de mejor forma sus derechos, fortalecer las decisiones judiciales, la jurisprudencia a favor de la igualdad sustantiva, la lucha contra la violencia de género y la erradicación de la discriminación”, señaló.

En la inauguración también estuvieron la ministra Yasmín Esquivel; la cónsul General de México en Houston. Texas, María Elena Orantes y la vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género y Academia del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, Roxana Arroyo Vargas, entre otros.