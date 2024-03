Semana Santa: Así puedes obtener descuentos del 25 y 50 por ciento si viajas en autobús durante vacaciones

Como en cada periodo vacacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que durante la Semana Santa 2024 habrá descuentos del 25 y hasta el 50 por ciento en boletos de autobús y de transporte ferroviario, por lo que en esta nota te diremos quiénes son las personas que pueden gozar de este beneficio que los hará ahorrar varios pesos.

Esta disminución tarifaria en autobuses promovida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en dicho documento se establece que los descuentos del 25 y el 50 por ciento se aplicarán del lunes 25 de marzo al viernes 5 de abril, periodo vacacional establecido en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Para qué personas aplican los descuentos del 25 y el 50% en boletos de autobús durante las vacaciones de Semana Santa?

Estos descuentos en boletos de autobús y transporte ferroviario durante las vacaciones de Semana Santa son aplicables para maestros y estudiantes inscritos o que laboren en escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En ese sentido se especificó que los estudiantes obtendrán un descuento del 50 por ciento, mientras que el descuento para maestros será del 25 por ciento, y para hacerlo efectivo solo deben presentar en taquillas una credencial vigente que los acredite como alumnos o docentes y dicho documento debe contener el nombre y sello de la institución, así como el nombre y una fotografía del titular.

La Profeco protege a los viajeros en estas vacaciones

Durante un reciente recorrido por la Central de Autobuses del Norte hecho por El Heraldo de México se pudo constatar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene instalado un stand en el que se encuentran ofreciendo información para proteger a los usuarios en caso de que ocurra algún tipo de violación a sus derechos como viajeros.

Cabe mencionar que, en adición a otorgar información sobre estos descuentos para alumnos y docentes, en el stand de la Profeco también se brinda información sobre los derechos de los pasajeros de autobuses referentes a los seguros de viajero y a la transportación de equipaje.

Durante un sondeo aleatorio de usuarios de la Central de Autobuses del Norte se pudo constatar que de cinco usuarios, dos no estaban enterados de la existencia de estos descuentos disponibles durante el periodo vacacional, mientras que dos más señalaron que sí tenían conocimiento de ellos y que incluso ya los habían hecho efectivos con los estudiantes de su familia, mientras que uno más señaló que personal de la línea de autobuses donde adquirió su boleto le informó sobre este beneficio, sin embargo, este pasajero no pudo hacerlo efectivo debido a que no era docente ni estudiante.

Para finalizar se recuerda que estos descuentos en boletos de autobuses y transporte ferroviario para alumnos y docentes estarán disponibles hasta el próximo viernes 5 de abril, por lo que si quieres ahorrarte unos pesos más durante estas vacaciones se recomienda planear el regreso a casa con anticipación.