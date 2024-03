¿Te vas de vacaciones en Semana Santa? Conoce tus derechos si tu vuelo se cancela o se retrasa

El calor de la primavera hacen que vacaciones de Semana Santa sean un período muy esperado por los mexicanos. Se considera una temporada alta para los sitios turísticos, los hoteles están en su ocupación máxima y los vuelos están saturados, es muy común que algunas aerolíneas sufran algún tipo de retraso en el despegue.

Es importante conocer cuáles son tus derechos como cliente en caso de que la aerolínea en la que contrataste su servicio cancele o retrase el vuelo, pues tienen la responsabilidad de avisar con antelación a sus clientes.

Si tu vuelo es cancelado o sufre algún retraso la aerolínea debe compensarte.

Créditos: Archivo

¿Por qué algunas aerolíneas se retrasan tanto?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió que ya no permitirá el despegue de los vuelos que incumplan con los horarios asignado, esto debido a que las autoridades aéreas identificaron que algunas aerolíneas vendían vuelos en horarios no autorizados. Así que tu vuelo no podrá retrasarse más por esa razón, pero en caso de que ocurra debes conocer tus derechos.

Las aerolíneas deben informar 24 horas antes como un mínimo de anticipación en caso de que la salida del vuelo tenga que cambiar.

En caso de retraso o demora estás en tu derecho de conocer las razones por las que esto sucedió.

Si vas a viajar en avión, conoce tus derechos.

Créditos: Archivo

Conoce tus derechos como consumidor

Según información de la Profeco, en caso de retraso o demora inferior a 4 horas, las causas deben ser informadas por medios electrónicos o bien, en los módulos de atención al cliente dentro del aeropuerto y de cada compañía. Si la aerolínea es responsable estos son tus derechos: