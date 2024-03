Caso Camila: así fue el rescate del perro de la presunta asesina de la niña de 8 años | VIDEO

La tarde del jueves 28 de marzo Taxco, Guerrero vivió una jornada sumamente violenta debido a que se registró el linchamiento de una mujer que fue señalada como la presunta responsable del secuestro y posterior asesinato de Camila, una niña de tan solo ocho años de edad y en medio de este lamentable caso, ha llamado poderosamente la atención en redes sociales la historia del perro de hoy occisa pues resulta que el can intentó proteger a su dueña de la brutal golpiza exponiendo su propia integridad física, por lo que su nobleza y fidelidad conmovió a cientos de internautas, quienes se han mostrado preocupados por su destino.

Estos violentos hechos ocurrieron en el barrio de La Florida de Taxco donde policías municipales y estatales resguardaban la casa donde se encontraban los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Camila, sin embargo, su detención no fue posible debido a que todavía no se contaba con una orden de aprehensión, por lo que una multitud enardecida decidió hacer justicia por propia mano e irrumpieron en el domicilio para golpear brutalmente a la mujer involucrada en estos hechos, así como a dos de sus hijos, quienes resultaron gravemente heridos.

El perrito intentó proteger a su dueña de la iracunda multitud. Foto: Especial

La golpiza de las personas involucradas en los hechos criminales antes referidos fue transmitida en redes sociales a través de distintos medios de comunicación y en perfiles de vecinos de Taxco y fue ahí donde se pudo apreciar que en los primeros momentos de la golpiza un perro de la raza pitbull intentó proteger a su dueña de las agresiones, no obstante, el can se llevó algunos golpes, por lo que en las imágenes se pudo ver que un hombre decidió protegerlo, por lo que lo cargó y lo retiró de la zona para evitarle algún daño mayor y esto ocasionó que dejara a su dueña a merced de la iracunda multitud.

Reconocen al “héroe anónimo” que rescató al perrito

En plataformas digitales se difundió un video y distintas fotografías en las que se puede apreciar que un hombre carga al perro para evitar que siguiera siendo golpeado y una vez que lo tiene en sus brazos simplemente se aleja de la zona por lo que en plataformas digitales ya lo consideran como un auténtico héroe, no obstante, por ahora, se desconoce la identidad del salvador de este can.

En redes sociales se reconoció al hombre que protegió al perro de la multitud. Foto: Especial

Desnutrido y maltratado, así rescataron al perro de la presunta asesina de Camila

Horas después del linchamiento de la presunta asesina de Camila, en plataformas digitales distintos medios locales dieron a conocer que el perro de la raza pitbull fue entregado a una organización protectora de animales donde recibió atención médica inmediata pues presentaba algunas lesiones provocadas por los golpes recibidos cuando intentó proteger a su dueña de la golpiza de la multitud.

Cabe mencionar que, todo el can no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, sin embargo, trascendió que sí registra una afectación emocional, además, era evidente que se encontraba en un estado de desnutrición y se reportó que presuntamente era maltratado por sus dueños y que no tenía un espacio acondicionado que cubriera las necesidades de un perro de su raza.

El can rescatado ya se encuentra en recuperación. Foto: Especial

Hasta el momento, se desconoce cuál será el destino del perrito, cuyo nombre se desconoce, sin embargo, en plataformas digitales decenas de usuarios se mostraron interesados en brindarle ayuda y hasta adoptarlo para que pueda tener la vida que merece, se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre la situación de este can.