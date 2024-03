¿Habrá Hoy No Circula en Jueves y Viernes Santo?

Este jueves 28 y viernes 29 de marzo son considerados por la tradición católica como los días más importantes de la Semana Santa, por lo que miles de personas se encuentran de vacaciones en México. Ante ello, surge la pregunta si operará la restricción vehicular del Hoy No Circula para este Jueves y Viernes Santo y aquí te contaremos lo que sucede.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) informa sobre la calidad del aire de la Ciudad de México informó que a las 08:30 horas de este miércoles 27 de marzo se disipó una inversión térmica en la superficie, que es un fenómeno meteorológico que provoca una condición extrema de estabilidad atmosférica. Durante la inversión existe nulo movimiento del aire y los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud.

Ante la inversión térmica y los 13 incendios forestales que se encuentran activos en la Ciudad de México, el Sistema de Monitoreo Atmosférico señala que la calidad del aire es en la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada la calidad del aire es de mala a aceptable, por lo que el riesgo a la salud es de alto a moderado pero en Azcapotzalco y Tlalnepantla es muy mala y el riesgo es muy alto.

El Índice Ultra Violeta se encuentra en 7, lo que indica un riesgo alto por exposición al sol sin protección. Si realizas actividades en exteriores, se recomienda:

usar ropa de protección

gorra o sombrero de ala ancha y anteojos que bloqueen rayos UV

aplica protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado

Ante este panorama, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha indicado que en Jueves y Viernes Santo se vaya a suspender el programa Hoy No Circula, por lo que la restricción vehicular se mantiene con las reglas habituales para la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Hoy No Circula Jueves Santo 2024

Hoy No Circula Viernes Santo 2024

Los 18 municipios conurbados del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco