Hoy no circula: así queda el programa para el lunes 25 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a través de un comunicado que la Contingencia Ambiental Fase 1 llegó a su fin la tarde de este domingo 24 de marzo, por lo que a partir de las 15:00 horas pueden volver a circular todas las placas y automóviles por la capital mexicana, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Lo anterior, puesto que no existe el programa Hoy no circula los días domingo de cada semana. El único día en que se suspende para que los autos puedan transitar libremente por las calles, avenidas y carreteras. Sin embargo, emitieron consejos para que la ciudadanía no se exponga a lo largo del día a problemas de salud.

Programa Hoy no Circula, lunes 25 de marzo

Crédito: Cuartoscuro

Por lo tanto, el programa Hoy no circula de la Zona metropolitana del Valle de México, queda de la siguiente forma para el día lunes 25 de marzo de 2024: dejan de circular los vehículos engomado amarillo, con último dígito numérico de la placa de circulación en 5 o 6. La restricción es de 5:00 AM a 22:00 horas.

Los únicos vehículos exentos de las medidas establecidas por las autoridades, son todos aquellos que tengan su holograma de verificación con los números 0 y 00. Los vehículos foráneos se apegan a la terminación de su placa, pero no pueden circular de lunes a viernes de 5 a 11 horas.

También están exentos de esta medida los tractores agrícolas, motocicletas, vehículos eléctricos, híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico, matrícula de auto antiguo y/o clásico, matrícula de demostración y/o traslado, Holograma “EXENTO”, Constancia tipo “Permiso Especial para Circular” que transporten personas con discapacidad, placas para personas con discapacidad, oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente.