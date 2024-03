Rubén Rocha llama a disfrutar las vacaciones con plenitud y felicidad: “Sinaloa es un estado tranquilo”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se dirigió a través de su cuenta oficial de Facebook a las familias sinaloenses a quienes les expresó que hay condiciones de seguridad.

En su mensaje, el mandatario felicitó a los estudiantes por el comienzo de sus vacaciones y los alentó a disfrutar este período en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Felicitó a los estudiantes por el comienzo de sus vacaciones. Foto: Especial

Destacó que Sinaloa es un estado pacífico, resultado del esfuerzo de sus habitantes por construir una convivencia armoniosa.

“Es un estado tranquilo donde juntos hemos construido un estado de paz, para eso son las vacaciones, para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar los ríos, la sierra misma, los pueblos mágicos en general, yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No tengan miedo, el gobierno está para cuidarlos, vamos a darles no solamente protección sino condiciones para que vayan a la playa, por ejemplo a los que les gusta acampar, acampen, con toda libertad, he dado instrucciones, que tengan agua, que tengan baños, condiciones para que puedan estar con tranquilidad y disfrutar”, dijo Rocha en el video.

El gobernador también hizo hincapié en la importancia de que los padres cuiden de sus hijos durante este período de descanso, ofreciendo recomendaciones para asegurar su bienestar.

Además, Rocha Moya anunció la suspensión de clases para el día 8 de abril, con motivo de un gran eclipse natural. Invitó a los estudiantes y sus familias a disfrutar de este evento, asegurando que se proporcionarán lentes especiales para proteger la vista de los espectadores. Destacó la visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, a Mazatlán para presenciar este fenómeno, convirtiendo a Sinaloa en el epicentro de esta experiencia única.

El gobernador concluyó su mensaje alentando a todos a disfrutar de las vacaciones con alegría y seguridad, invitándolos a vivir este tiempo de descanso con plenitud y felicidad.