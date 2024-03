“No le entré por el glamour, ni para ser rica, me tocó estar ahí”: el difícil camino de ser mamá antes que ser narco

A principios de la década de 1990, “Consuelito” salía de su casa al sur de Culiacán, Sinaloa, para ir a la preparatoria, pero lo hacía por medio de pedir “aventón” a los automovilistas que pasaran por la escuela, en una de esas ocasiones conoció a un joven que resultó ser 6 años mayor que ella con el que comenzó una relación sentimental.

A escondidas, Consuelo comenzó a salir con su nuevo novio llamado Rogelio, y cuando cumplió 17 años, decidió fugarse con su pareja sin despedirse de sus padres, solo salió como todos los días hacia la carretera para ver a su novio quien en lugar de llevarla a la preparatoria a su última semana antes de graduarse, tomaron el camino hacia el municipio de Cosalá.

Culiacán, es una de las zonas donde grupos del narco se enfrentan. Foto. Archivo

Consuelo no entró al narco por el glamour

Consuelo era una hija de familia que se dedicaba a la elaboración y venta de quesos y otros productos derivados, una tradición que tenían arraigada por más de 60 años; sin embargo, Consuelo no seguiría con el negocio familiar aunque no sufrió problemas económicos mientras vivió con sus padres.

“No vivíamos mal, de hecho teníamos muchas comodidades que otras familias no tenían aquí en el rancho, yo me fui con Rogelio, más por rebelde, que por querer vivir mejor”: Consuelo.

La mujer recordó que con Rogelio vivió situaciones inéditas como subir por primera vez a una avioneta y el hecho de quedar encerrada en una casa durante varios días mientras su novio y otros hombres iban a la siembra de amapola “en un cerro más alto”, indicó Consuelo citada por el portal Pie de Página de un artículo de la Revista Espejo.

“No le entré por el glamur, yo sabía que no se trataba de eso, tampoco quería ser poderosa, ni rica, a mí me tocó estar ahí y vivir así, porque ya no me quedaba de otra”: afirmó Consuelo.

Consuelo fue trabajadora del narco al sembrar amapola. Foto: Archivo

Sin embargo, apareció la tensión en la relación con Rogelio ante la precariedad con la que vivían en la sierra: “Mucha droga, mucho negocio, pero eso sí, allá en la sierra se vivía muy feo, eran días de comer, desayunar y cenar tortillas con mayonesa y agua, yo estaba bien harta y tenía menos de un mes allá metida”.

La decisión de Consuelo en ser madre antes de narco

Entonces comenzaron las agresiones físicas: “Hubo un día que me jaloneó y era la primera vez que me pegaba, estaba bien enojado”, dijo Consuelo quien no tenía dinero para regresar a casa de su padres, por lo que planeó su primer tráfico de droga al esconder semillas de amapola en su ropa y de paso llevarse anillos de valor que le daban como pago en la sierra por cortar el cabello.

Al llegar a casa de sus padres, Consuelo convocó a sus primos para que movieran la mercancía, aunque de esa venta no recibió ni un solo peso. Rogelio volvió por ella y aceptó irse pero con la condición de ya no ser su pareja, sino trabajadora de la siembra de amapola. Todo parecía normal, hasta que ambos quedaron embarazados de su primer hijo, pero seguían sin dinero ante el derroche que hacía Rogelio.

Consuelo duró bastante tiempo en la siembra de Amapola, Foto: Archivo

Cansada de la situación, Consuelo y Rogelio se fueron a Estados Unidos y dejaron a su hijo a cargo de su abuela. En aquel país, la mujer se consolidó como narcomenudista al no levantar sospechas al ser una mujer, ya que los policías solo buscaban a los traficantes hombres. En 1994, Consuelo regresó por su hijo, pero se enteró que estaba de nuevo embarazada.

Aún así, la familia volvió al sur de Estados Unidos para seguir con el narcotráfico. Consuelo regresó a México y cuidó del hijo de su nueva pareja tras quedar huérfano, en el terreno que le heredaron construyó. Sus hijos crecieron y se casaron, pero al estar dentro del narco fueron arrestados.

Finalmente la mujer decidió atender a sus nietos y a su único hijo en libertad, Armando que heredó las tierras y cumplió su sentencia en prisión, por lo que la mujer decidió anteponer ser madre antes que ser narco, indicó.

