Cofepris alerta por producto para preconcepción, embarazo y lactancia

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta sobre la adulteración de Materna Vitaminas, producto destinado para la preconcepción, embarazo y lactancia de la empresa Novag Infancia, ello porque la misma empresa informó sobre un lote que no debería estar en circulación.

No obstante, este lote en particular está en circulación y se vende a través de tiendas digitales, por lo que no se recomienda su consumo, pues la función de dicho producto está comprometida.

Alertan por el lote "FA8015", con caducidad "SEP24" de este producto Foto: Cofepris

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión, la empresa responsable de Materna Vitaminas avisó que el frasco con 30 tabletas del lote "FA8015", con caducidad "SEP24", que se comercializa a través de plataformas de venta en línea:

"Corresponde a una versión no vigente y no está asociado a ninguno fabricado o importado por la empresa"

Es por ello que la Cofepris, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud derivados del consumo de productos irregulares, exhorta a la población a no adquirir ni utilizar el lote señalado de Materna Vitaminas.

Asimismo, recomiendan evitar comprar medicamentos en redes sociales u otros sitios de internet, principalmente los que se venden a un precio más bajo que el del mercado, pues podrían ser productos irregulares, por lo que es fundamental adquirirlos con la debida valoración y supervisión médica.

Esto quiere decir que el producto Materna Vitaminas de la compañía Novag Infancia sí cuenta con registro sanitario y, en consecuencia, puede ser consumido por las mujeres que así lo deseen y cuenten con la recomendación médica apropiada.

¿Se puede consumir Materna Vitaminas?

Este producto sí se puede consumir; sin embargo, el lote FA8015 que caduca en septiembre de este año no es responsabilidad de la empresa, por lo que se trata de un producto que no cuenta con las especificaciones de las vitaminas y, como si esto no fuera suficiente, podría representar un riesgo para la salud de quien lo consume.

El producto Materna Vitaminas es un multivitamínico de ingesta oral cuyo precio ronda los 300 pesos mexicanos y está compuesto por 1 mg (un miligramo) de ácido fólico y con más de 20 vitaminas y minerales, como hierro, calcio y zinc, que ayudan a cubrir los requerimientos diarios de nutrimentos específicos de las mujeres que deseen quedar embarazadas, embarazadas y durante la lactancia.

¿Cuál es la función de la Cofepris?

Por su cuenta, la Cofepris, entre otras funciones que ejerce, se dedica a emitir alertas tempranas sobre productos de consumo humano relacionados al tema de salud, para que las y los usuarios eviten comprar productos engaño (antes conocidos como "productos milagro") o que se anuncien como medicinas, suplementos o vitaminas, pues, de no tener el registro sanitario de Cofepris, pueden poner en riesgo la vida de quien lo consume u obtener resultados contrarios a lo indicado por los empresarios creadores del producto.